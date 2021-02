Britse IS-ganger mag niet terugkeren naar het VK voor rechtszaak over paspoort

De Londense Shamima Begum vertrok in 2015 naar Syrië om zich bij IS aan te sluiten. Beeld EPA

De toen 15-jarige Begum is in 2015 met twee Londense vriendinnen naar Syrië gereisd om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten. Daar trouwde ze met de Arnhemmer Yago Riedijk, die een jaar eerder naar het oorlogsgebied was afgereisd. Ze sloot zich aan bij de moraliteitspolitie en probeerde meer Britse jonge vrouwen te werven. Volgens getuigen heeft Begum ook bomvesten voor zelfmoordterroristen genaaid.

Begin 2019 werd ze door een Times-journalist aangetroffen in een vluchtelingenkamp. Enkele weken later vroeg ze tegenover een BBC-verslaggever vergiffenis, maar ze nam geen afstand van de IS-ideologie. Ze sprak het verlangen uit om naar Londen terug te keren, maar toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid besloot dat te voorkomen door haar paspoort ongeldig te verklaren. Dat kon omdat ze ook de Bengaalse nationaliteit heeft.

Op zijn beurt sprak Riedijk, in Koerdische gevangenschap, de hoop uit dat hij met zijn vrouw een nieuw leven kon beginnen in Nederland. Vanuit Den Haag kreeg hij de mededeling dat aan dit verlangen geen gehoor kon worden gegeven. Ook de weg naar Bangladesh was afgesloten voor Begum, die drie kinderen heeft verloren tijdens haar Syrische avontuur. In dat land zou ze de doodstraf kunnen krijgen voor terroristische activiteiten.

Ze begon een proces tegen de Britse regering om haar nationaliteit terug te krijgen, gebruikmakend van rechtsbijstand. Afgelopen juli oordeelde het gerechtshof dat ze terug kon keren om dat proces te voeren, iets waartegen de Britse staat in beroep ging. De hoogste rechters bepaald dat zo’n terugkeer inderdaad een gevaar is voor de staatsveiligheid en inwoners van Groot-Brittannië ‘blootstelt aan een verhoogd terrorismegevaar’.

Deze uitspraak is hard aangekomen bij Begum. Britse media toonden beelden van Begum die in westerse kledij ontdaan door het al-Roj vluchtelingenkamp rende. Minister Priti Patel toonde zich verheugd met het arrest, maar mensenrechtenorganisaties hebben hun zorgen uitgesproken over deze harde lijn van de Britse overheid. Gevreesd wordt dat de Begum ‘in een juridisch zwart gat’ valt.

De conservatieve politicus David Davis toonde zich teleurgesteld in het oordeel. Volgens deze oud-minister kan de Britse staat onderdanen niet op deze wijze in de steek laten en moeten zij de kans krijgen om zich in eigen land te verantwoorden voor hun daden. Nigel Farage bleek dat anders te zien: ‘Verrast door het nieuws, maar verheugd.’ Mogelijk komt deze zaak nu op het bordje van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te liggen.