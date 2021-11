Britse hoogleraar: ik ben weggepest door studenten

Kathleen Stock Beeld Andrew Crowley for the Telegraph

Eind vorige maand zag de 49-jarige Stock geen andere keuze dan ontslag te nemen aan de universiteit waar ze achttien jaar aan verbonden is geweest.

Stock, die vorig jaar een koninklijke onderscheiding kreeg voor haar verdiensten in het hoger onderwijs, staat bekend als een ‘genderkritische’ feminist. Zo is ze altijd een tegenstander geweest van zelfidentificatie, waarbij een man een vrouw kan worden door simpelweg te zeggen dat hij er een is. Deze bepaling in de transgenderwetgeving is niet ingevoerd in Engeland, maar wel in Schotland, waar ze vandaan komt.

Volgens Stock zijn veel transvrouwen ‘nog steeds mannen met mannelijke geslachtsmiddelen, die zich aangetrokken voelen tot vrouwen en niet op plekken zouden moeten zijn waar vrouwen zich omkleden of ongestoord willen slapen’. De vrees van Stock en haar geestverwanten is dat vrouwen door zelfidentificatie hun rechten op sekse-specifieke voorzieningen verliezen, bijvoorbeeld in zwembaden, ziekenhuizen en gevangenissen.

In het eerder dit jaar verschenen boek Material Girls: why reality matters for feminism bekritiseerde ze een transgender ideologie waarin sekse plaatsmaakt voor gevoel, en gevoel belangrijker wordt dan feiten. Het zorgde voor een opstand van een anonieme lhbti+-groep op haar universiteit. Van de politie kreeg ze het advies om een veiligheidscamera bij haar woning te installeren en onder begeleiding van lijfwachten naar haar werk te gaan.

Tunnel behangen met posters

In het interview met Woman’s Hour vertelde ze dat een tunnel die leidt naar de ingang van haar college was behangen met posters waarop staat dat ze transfoob is, en dat ze moet worden ontslagen omdat studenten ‘niet bereid zijn om 9.000 pond per jaar te betalen voor Kathleen Stocks transfobie’. Op toiletdeuren, zo vertelde ze, verschenen stickers waarop werd gesproken ‘over de stront die uit Kathleen Stocks mond komt’.

Op het spoorwegstation werden anti-Stock-spandoeken gehangen en staken enkele protesterende studenten vuurwerk af. Online werd ze verketterd. Het universiteitsbestuur wees de acties af, maar zou verder niets hebben ondernomen. De onderwijsvakbond zou haar hebben laten vallen. Stock, expert in analytische wijsbegeerte, vertelde dat collega’s tijdens colleges of op Twitter beweerden dat ze een gevaar vormt voor transstudenten en dat ze haat verspreidt.

Bij een Zoom-college verloor ze uiteindelijk het gevecht tegen haar tranen. Enkele collega’s stuurden haar steunbetuigingen, maar niemand op de universiteit durfde het publiekelijk voor haar op te nemen. In Woman’s Hour zei ze blij te zijn geweest met een mail die ze kreeg van een mannelijke transstudent die juist blij was met de steun die ze hem op tijdens zijn studie gegeven heeft. Stock heeft altijd beweerd op te komen voor transrechten.

Ze is niet de eerste die problemen heeft gekregen in dit debat. Auteur J.K. Rowling kwam in de problemen nadat ze aanstoot had genomen aan de term ‘mensen die menstrueren’. Liever gebruikt ze het woord ‘vrouwen’. De genderkritische feministe Suzanne Moore zag zich genoodzaakt weg te gaan bij The Guardian, terwijl de Labour-afgevaardigde Rosie Duffield, na te zijn beticht van transfobie , niet aanwezig kon zijn op het congres van haar partij.