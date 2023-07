Britse Hogerhuis stemt voor omstreden migratiewet, die bootvluchtelingen de asielprocedure ontzegt

Een boot met migranten bereikt de kust van Dover. Beeld Dan Kitwoord / Getty

‘Onwerkbaar, schandelijk en beschamend voor Groot-Brittannië’, zo omschreef Jenny Jones van de Groene Partij dinsdagochtend de wet die ze de hele nacht had geprobeerd tegen te houden. Meerdere leden van het Hogerhuis deden pogingen tot aanpassingen, bijvoorbeeld om het opsluiten van kinderen te beperken, maar de omstreden Illegal Migration Bill werd na een lange nacht discussiëren zonder wijzigingen aangenomen.

Nu beide kamers in het Britse parlement akkoord zijn, rest alleen nog de handtekening van koning Charles. Als de wet van kracht wordt, verliezen vluchtelingen en migranten die via een illegale route Groot-Brittannië bereiken het recht om daar asiel aan te vragen. De Britse regering doelt vooral op mensen die door Europa reizen om vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken. Zij mogen dan zonder procedure worden opgesloten en uitgezet naar hun land van herkomst of een ander ‘veilig land’.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

De UNHCR oordeelde dinsdag hard over de wet, omdat die ‘in strijd is met de verplichtingen van het land op grond van het internationale mensenrechten- en vluchtelingenrecht en ingrijpende gevolgen zal hebben voor mensen die internationale bescherming nodig hebben’, zo schrijven VN mensenrechtencommissaris Volker Türk en vluchtelingencommissaris Filippo Grandi in een verklaring. Ook zegt Türk zich zorgen te maken dat andere landen zullen volgen en hun ‘asielgerelateerde verplichtingen’ naast zich neer leggen.

Mensenrechtenorganisaties spreken van ‘een zwarte dag’ en waarschuwen dat de ‘wrede’ wet volledig verkeerd kan uitpakken. Volgens de Britse ngo Refugee Council is het voorlopig niet haalbaar om asielzoekers uit te zetten, wat betekent dat zij lang opgesloten zullen blijven zitten met ‘menselijk lijden en hoge kosten voor de belastingbetaler’ als gevolg.

Rwanda-deal

De regering van premier Rishi Sunak worstelt met het migratiedossier. De Conservatieve Partij beloofde de kiezers een einde te maken aan de grote aantallen migranten en vluchtelingen die er met bootjes aankomen, vorig jaar zo’n 45 duizend. De regering probeert op allerlei manieren om migratie te ontmoedigen, maar dat sorteert tot nu toe nauwelijks effect.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is om de mensen die de regering als ‘illegale migranten’ bestempelt, naar Rwanda uit te zetten. Eerder werd al afgesproken dat asielzoekers die weinig kans op een verblijfsvergunning maken – vooral alleenstaande mannen – in het Oost-Afrikaanse land hun procedure zouden afwachten. Die Rwanda-deal, voor ruim 160 miljoen euro beklonken, kwam echter steeds niet van de grond omdat rechters er een streep door trokken.

Een horde die nog altijd overeind staat voor het peperdure Rwanda-plan – kosten: per migrant bijna 2 ton – is de recente uitspraak van een Brits gerechtshof dat het geen veilig land is. Rechters oordeelden dat het risico te groot is dat Rwanda asielzoekers terugstuurt naar hun land van herkomst, waar sommigen vervolging wacht. Sunak is het daar pertinent mee oneens en legt de zaak voor aan de Hoge Raad. Voorlopig geeft de Illegal Migration Bill de regering dus wel het recht om asielzoekers te deporteren, maar is er nog geen veilig land gevonden dat ze ook wil accepteren.