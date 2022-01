Britse Hoge Raad: Assange mag uitlevering aan VS aanvechten

Julian Assange in 2017 op het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen. Beeld AFP

Met die uitspraak vernietigde het hof het vonnis van een lagere rechtbank die juist tot het oordeel was gekomen dat Assange niet op het vliegtuig naar de VS mocht worden gezet wegens het gevaar dat hij zelfmoord zou plegen.

Dat gevaar sloeg het Londense hof minder groot aan nadat de VS de garantie hadden gegeven dat Assange een eventuele straf zou mogen uitzitten in Australië, zijn eigen land. Ook wordt hij na aankomst in de VS niet opgesloten in een extra zwaar beveiligde gevangenis in Colorado, zoals eerst de bedoeling was.

De 50-jarige Assange kreeg maandag te horen dat hij zijn uitlevering alsnog mag aanvechten bij het Britse opperste gerechtshof. Dat moet nu wegen of de Amerikaanse toezeggingen inderdaad voldoende aanleiding voor het gerechtshof in Londen waren om het verbod op uitlevering terug te draaien.

Informanten

De Verenigde Staten doen al jaren pogingen de WikiLeaks-klokkenluider te pakken te krijgen. Hij wordt er onder meer van beschuldigd dat hij informanten van de VS in oorlogsgebied in gevaar heeft gebracht met het openbaar maken van een berg geheime documenten en ambtsberichten van Amerikaanse diplomaten, die de Amerikaanse legeranalist Chelsea Manning hem had toegespeeld. Manning werd daarvoor tot 35 jaar cel veroordeeld, maar kwam al na zeven jaar vrij, nadat president Obama haar gratie had verleend.

Voor Assange zelf is de zaak een eindeloze martelgang geworden. Nadat hij in Zweden was beschuldigd wegens verkrachting, vluchtte hij naar Groot-Brittannië uit vrees te worden uitgeleverd aan de VS. Daar werd hij aanvankelijk onder huisarrest geplaatst, maar Assange vluchtte vervolgens naar de ambassade van Ecuador waar hij zeven jaar ondergedoken zat, tot de Ecuadoraanse autoriteiten in 2019 genoeg van hem kregen. Sindsdien zit Assange vast in de beruchte Belmarsh-gevangenis in afwachting van een definitief besluit over zijn uitlevering.

Twee kinderen

Zijn aanhangers hebben geen vertrouwen in de Amerikaanse toezeggingen. Volgens hen zou Assange, die tijdens zijn verblijf in de Ecuadoraanse ambassade twee kinderen kreeg met zijn vriendin, zelfs de doodstraf boven het hoofd hangen in Amerika.

De VS hebben de Britten de garantie gegeven dat hij die in ieder geval niet zal krijgen. Wel kan hij 175 jaar celstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden op alle 18 punten van de aanklacht die in de VS op hem lig te wachten.