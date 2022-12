Britse hofdame veroorzaakt racisme-rel en brengt koningshuis in verlegenheid

Hofdame Susan Hussey, die werd ontslagen nadat ze aan een in Londen geboren zwarte liefdadigheidswerker had gevraagd 'waar in Afrika' ze vandaan kwam. Beeld Getty Images

‘Waar komt u vandaan?’ Dat is een klassiek openingsgambiet wanneer een lid van het Britse koningshuis een beleefd gesprek aanknoopt met een onderdaan. Normaal gesproken is het een onderwerp waarbij weinig kan misgaan. Maar bij de ontmoeting, dinsdag, tussen de 83-jarige Hussey en de Londense liefdadigheidswerker Ngozi Fulani, ging dit finaal mis. De ‘lady in waiting’ wilde per se weten waar haar gesprekspartner vandaan kwam, de suggestie wekkend dat ze Fulani niet als een echte Britse beschouwde.

Het gesprek verliep bijzonder pijnlijk. Fulani zei te zijn geboren en getogen in Hackney, een multiculturele wijk in het oosten van Londen, waar ze de liefdadigheidsinstelling Sistah Space leidde. Hussey nam daarmee geen genoegen en informeerde ‘waar in Afrika’ Fulani, die op Afrikaanse wijze gekleed was, vandaan kwam. Uiteindelijk zei Fulani dat haar ouders in de jaren vijftig vanuit de Cariben naar Engeland waren gekomen, en dat haar wortels ergens in Afrika liggen. Hussey reageerde op tamelijk sarcastische wijze: ‘Ah, ik wist wel dat we er zouden komen. Je bent Caribisch.’

‘Jouw mensen’

Eerder in de dialoog had Hussey het over ‘jouw mensen’ en klaagde ze over de moeite die ze zich moest getroosten om een antwoord te krijgen op haar vraag waar Fulani ‘echt’ vandaan kwam. Tijdens het gesprek liet Fulani doorschemeren zich zeer ongemakkelijk te voelen. Via Twitter liet ze later boos weten dat haar ‘geweld’ was aangedaan. Een getuige van het gesprek, leider van de Vrouwengelijkheidspartij Mandu Reid, zei de indruk te hebben gekregen dat zij en Fulani ongewenst waren in het paleis.

Geschrokken liet een paleiswoordvoerder weten het incident zeer hoog op te vatten en dat het gedrag van Hussey onacceptabel was. Dat was ook het oordeel van haar peetzoon prins William, die benadrukte dat racisme niet thuishoort in koninklijke kringen. Na 62 jaar in het paleis te hebben gewerkt kreeg Hussey meteen haar ontslag. Het voorval is schadelijk voor de Windsors. Hussey was niet de eerste de beste hofdame. Zo begeleidde ze koningin Elizabeth persoonlijk bij de uitvaart van prins Philip.

Huidskleur

Het is niet voor het eerst dat een lid van de Britse koninklijke familie is beticht van, al dan niet bewust, racistisch gedrag. Meghan Markle klaagde dat een prominent lid van het koningshuis, naar later bleek Camilla, had gespeculeerd over de huidskleur van het kind waarvan ze in verwachting was. Wijlen prins Philip is door de jaren heen geregeld in het nieuws gekomen met grappig bedoelde maar politiek-incorrecte opmerkingen tijdens werkbezoeken.

Door daadkrachtig op te treden tegen Hussey, wier echtgenoot jarenlang het hoofd van de BBC was, hopen de Windsors de schade te beperken en te bewijzen dat ze niet ‘institutioneel racistisch’ zijn. Met angst en beven wordt in paleiskringen uitgekeken naar de Netflix-serie die de naar Amerika uitgeweken Harry en Meghan hebben gemaakt over hun koninklijke ervaringen. Fulani, wiens organisatie zwarte vrouwen helpt die door hun partners zijn mishandeld, tweette vorig jaar dat Meghan het slachtoffer was geweest van ‘huiselijk geweld’ in het paleis.