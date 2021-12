Britse gezondheidsdienst: kans ziekenhuisopname bij omikron 50 tot 70 procent lager, maar zorgen blijven

Drukte in de winkelstraten van Oxford voor kerst. De UKHSA benadrukt dat het ‘te vroeg’ is om consequenties te verbinden aan deze resultaten en bijvoorbeeld tot versoepeling over te gaan. Beeld AFP

De resultaten zijn volgens de UKHSA ‘bemoedigend’ en vormen een belangrijke aanwijzing dat omikron inderdaad milder is dan andere virusvarianten. Eerdere resultaten van Zuid-Afrikaanse onderzoek en een andere Britse studie wezen ook in die richting.

Toch ziet de gezondheidsdienst weinig reden tot juichen. De recente cijfers zijn volgens de onderzoekers nog ‘voorbarig’ omdat de variant nu vooral rondgaat onder jongeren, zij lopen sowieso minder risico op ziekenhuisopname. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de opnamecijfers als omikron ook oudere bevolkingsgroepen bereikt.

Bovendien kan, zelfs als omikron inderdaad milder blijkt, een flinke verspreiding van de besmettelijke variant tot hogere druk in de ziekenhuizen leiden. De Britten benadrukken dat het ‘te vroeg’ is om consequenties te verbinden aan deze resultaten en bijvoorbeeld tot versoepeling over te gaan. Het aantal omikrongevallen neemt de afgelopen tijd in snel tempo toe. De wetenschappelijke adviesgroep van de Britse regering (Sage) waarschuwt dat als er geen aanvullende maatregelen worden genomen, de omikronvariant zo’n 90 procent milder moet zijn dan delta wil de zorg niet vastlopen.

Geen buffer

Hoewel de opmars van omikron in Nederland één tot twee weken achterloopt ten opzichte van de Engeland, zijn hier vergelijkbare zorgen over de opmars van de variant. Zelfs als omikron daadwerkelijk milder blijkt, zal een flinke toename van het aantal besmettingen ook hier waarschijnlijk tot problemen in ziekenhuizen leiden.

‘Stel de variant leidt twee keer zo weinig tot ziekenhuisopname, maar gaat drie keer zo snel rond: dan stijgen de opnamen in het ziekenhuis bij gelijke lockdownachtige maatregelen nog steeds’, zei epidemioloog Alma Tostmann donderdag in de Volkskrant. Bovendien zijn de Nederlandse ziekenhuizen nauwelijks nog bekomen van de virusgolf van de deltavariant van afgelopen maanden, waardoor ze weinig buffer hebben.

Naar verwachting is pas over enkele weken bekend hoe omikron daadwerkelijk uitpakt. Pas dan wordt goed duidelijk of ouderen ook mildere klachten ontwikkelen, omdat de variant in Denemarken en Engeland nu nog vooral rondgaat onder jongeren.

Ook is dan hoogstwaarschijnlijk meer duidelijk over de werking van de vaccins en medicijnen. Uit eerste studies blijkt dat de effectiviteit daarvan afneemt. RIVM-baas Jaap van Dissel waarschuwde dinsdag in een briefing aan de Tweede Kamer dat vaccins zo’n ‘vier tot vijf keer’ minder blijken te werken tegen omikron.

Momenteel is de nieuwe variant verantwoordelijk voor zo’n 10 tot 15 procent van de besmettingen in Nederland. In Amsterdam is omikron (met 63 procent) mogelijk al dominant, bleek donderdag uit een steekproef.