Britse gebeden verhoord: Boris Johnson is aan de beterende hand

Bewaking bij St. Thomas' Hospital in London, waar Boris Johnson is opgenomen. Beeld AP

‘Neem je rust!’ Zo luidde het vaderlijke advies dat Stanley Johnson zijn zoon Boris gaf, nadat die de intensivecare-afdeling na drie dagen had verlaten. In een rolstoel reed de Britse premier donderdagavond naar een gewone zaal van het St. Thomas’ Hospital. Dankbaar zwaaide de bekende patiënt naar de artsen, verpleegkundigen en ander personeel dat voor zijn leven heeft gevochten. Of hij de broodnodige rust kan nemen is de vraag, want het land, zwaar getroffen door het voortwoekerende coronavirus, heeft zijn leider nodig.

Wanneer Johnson weer naar huis – het appartement van zijn verloofde, dan wel de ambtswoning aan 10 Downing Street – zal kunnen, is onbekend. ‘Hij is nog niet helemaal uit de gevarenzone’, waarschuwde zijn vader op de BBC. De reacties op zijn ziekenhuisverblijf liepen uiteen. Er werd voor hem gebeden. In een hoofdcommentaar waarin de algehele sluiting van de Anglicaanse kerk werd bekritiseerd, schreef The Daily Telegraph, ook wel ‘The Daily Borisgraph’ genoemd, dat ‘Pray for Boris’ een teken is dat miljoenen Britten in deze zwarte dagen behoefte hebben aan een hogere macht.

Dat sentiment werd niet gedeeld door vakbondsleider Steve Hedley, die beloofde een feest te geven als Johnson komt te overlijden en de hoop uitsprak dat ook de rest van het kabinet het virus heeft. Deze tirade oogstte veel kritiek, ook onder de vele (politieke) tegenstanders die de Conservatieve premier heeft. Labours woordvoerder voor volksgezondheid Jon Ashworth vroeg aandacht voor het overlijden van een Londense uroloog, donderdag, die de premier twee weken eerder via Facebook had gesmeekt om betere beschermende kleding voor zorgpersoneel.

Een medewerker van 10 Downing Street hangt een tekening op met het woord 'hoop'. Beeld Getty Images

Cheerleader

Johnsons herstel is belangrijk voor het moreel van de natie. Als geen andere politicus weet hij de rol van cheerleader te vervullen. Dat doet hij onder meer met zijn taalgebruik. Bij zijn aantreden als premier in juni vorig jaar juni beloofde hij, inzake de Brexit, het ongelijk te bewijzen van ‘the doomsters, the gloomsters’, de duistere doemdenkers. De graag volks overkomende Johnson wordt wel vergeleken met dr. Pangloss, de even naïeve als optimistische leraar uit Voltaires Candide. De woordvoerders van Downing Street blijven benadrukken dat de premier ‘goedgeluimd’ is, soms zelfs ‘zeer goedgeluimd’.

Zijn collega’s smachten intussen naar de terugkeer van ‘the Boss’. En de baas is hij zeker, in een onervaren kabinet. De enige minister met brede ervaring, Michael Gove, zit ook nog eens in zelfquarantaine. Het grote vraagstuk is het beëindigen van de lockdown: hoe en wanneer? Johnson, met zijn libertaire instinct, zou zich afvragen of hij het land tweeënhalve week geleden niet te ferm op slot heeft gedaan. De economie krijgt een enorme klap en de angst bestaat dat de lockdown levens eist, door zelfmoorden, huiselijk geweld en het uitblijven van behandeling van zieke mensen.

Maar eerst moet ‘Bozza’ zelf het ziekenhuis hebben verlaten, gezond en wel.