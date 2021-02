Britse export naar EU daalt met 68 procent, vervoerders woedend op minister

Beeld EPA

De Road Haulage Association (RHA) heeft de dramatische daling van het verkeer per boot en door de Kanaaltunnel zelf gemeld aan Brexitminister Michael Gove. De havenautoriteit bevestigt het percentage. Ook de coronacrisis zal een rol hebben gespeeld, en de proactieve houding van veel Britse en Europese bedrijven, die in de aanloop naar de Brexitdeal extra goederen hebben ingeslagen omdat ze de bui al zagen hangen.

Directeur Richard Ballantyne van de havenautoriteit zegt in de krant dat de administratieve rompslomp die ten grondslag ligt aan de daling op den duur zal afnemen. Maar hij waarschuwt ook voor nieuwe ellende vanaf 1 juli.

Op die datum moet het Verenigd Koninkrijk een sluitend systeem hebben ingevoerd voor de controle van alle goederen die naar het vasteland worden geëxporteerd. Ballantyne gelooft niet dat het land die datum zal halen. Bovendien vreest hij dat sommige bedrijven in zowel het VK als de EU nieuwe afzetmarkten zullen zoeken, zoals de Britse kaashandelaar Simon Spurrell onlangs in de Volkskrant al liet weten.

Genegeerd

De vervoersbond, die de exportdaling heeft berekend op basis van een onderzoek onder zijn leden, zegt de cijfers op 1 januari te hebben gemeld aan Gove. Voorzitter Richard Burnett zegt in The Observer dat hij in de afgelopen maanden meermalen heeft gewaarschuwd voor de malaise en aandrong op maatregelen, maar dat die noodkreet simpelweg is genegeerd.

Een regeringswoordvoerder laat weten zich niet te herkennen in de cijfers. ‘Dankzij de goede voorbereiding van de vervoersbedrijven zijn de vertragingen aan de grens tot een minimum teruggebracht. Het vrachtvervoer zit nu bijna op het niveau van vóór de coronacrisis.’

Burnett van de vervoersbond gelooft daar niks van. Volgens hem is er nog steeds een dringende behoefte aan meer douaneambtenaren die de exporteurs moeten helpen met de immense hoeveelheid extra papierwerk. Er zijn er nu nu tienduizend, een vijfde van wat nodig is, zegt Burnett.

Een bijkomend probleem is dat 65 tot 75 procent van de vrachtwagens uit de EU leeg terugkeert vanwege de administratieve chaos en doordat Britse bedrijven hun export tijdelijk of permanent hebben stilgelegd, zegt Burnett. ‘Het is uitermate frustrerend dat de regering ervoor heeft gekozen niet naar ons te luisteren.’

Gove, zegt Burnett, zuigt alle informatie uit je en doet er vervolgens niks mee. ‘Als we hem een brief hebben geschreven, meldt hij dat op WhatsApp maar verder blijft het dodelijk stil. Hij zet zijn ambtenaren aan het werk, maar de antwoorden die we van hen krijgen zijn verspilde moeite want er wordt sowieso niet naar ons geluisterd.’

Verscheidene vervoersverenigingen vrezen dat het ergste nog moet komen. De Cold Chain Federation voor vervoerders van diepgevroren goederen zegt dat voor april tot en met juli een ‘perfecte storm’ in aantocht is. ‘Dan komen we mogelijk uit de lockdown, zegt voorzitter Shane Brennan, ‘terwijl de regering dan een hele trits regels oplegt aan bedrijven in het VK en de Europese Unie, die daarop totaal niet voorbereid zijn. De Brexitcrisis die we hebben voorspeld zal zich dan in volle omvang aftekenen.’

BRITSE EXPORT LOOPT VOORAL VIA DE HAVENS Volgens de onderzoekscommissie van het Britse parlement bedraagt de export naar de EU 294 miljard pond (335 miljard euro), 43 procent van het totaal. Het VK importeert voor 374 miljard pond (426 miljard euro) uit de EU, 52 procent van het totaal. Het overgrote deel van het vervoer loopt via de Britse havens. Een overgangsperiode van zes maanden maakt deel uit van de Brexitdeal. Pas daarna, vanaf 1 juli dus, moet er aan de grenzen streng worden gecontroleerd.