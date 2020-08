Britse economie krimpt met 20 procent, bedrijven ontslaan massaal werknemers

Dat de Britse economie harder is getroffen dan die van andere Europese landen, komt vooral door de grote dienstensector. Beeld Getty Images

Het kwartaal liep op het eiland vrijwel gelijk op met de lockdown. Deze begon op 23 maart, iets later dan in andere landen, en kwam ook later ten einde. Voor de Britten is het cijfer een domper omdat ze ook al, in absolute getallen althans, de hoogste oversterfte hebben van alle Europese landen.

Het dubbele pak slaag staat in schril contrast met de belofte van premier Boris Johnson, begin februari gedaan, dat het Brexitland niet alleen het coronavirus zou verslaan, maar daarbij ook economisch als winnaar uit de strijd zou komen. Dat blijkt te optimistisch te zijn geweest. Het land heeft nu te maken met de diepste recessie sinds economische cijfers worden bijgehouden. De grootste slachtoffers lijken jongeren, werkende vrouwen en de laagstbetaalden te worden.

De voornaamste reden voor de Britse misère is het feit dat de dienstensector er groter is dan in andere Europese landen. Een hoopvol teken voor minister van financiën Rishi Sunak − die zijn tussenbegroting heeft uitgesteld − is dat de economie na de versoepeling van de lockdown met 8,7 procent groeide, wat sneller is dan analisten hadden verwacht. Sunak hoopt dat het blijft bij een v-vormige dip in de economie, maar de bewindsman waarschuwde dat er zware tijden aankomen.

Nachtmerrie

De ware effecten van de lockdown moeten nog zichtbaar worden, waarschuwde financieel commentator Matthew Lynn in The Daily Telegraph. ‘Tijdens deze lange, gekke zomer hebben we een droomeconomie gecreëerd, waar werk kan worden opgeschort, rekeningen niet hoeven te worden betaald en banen gegarandeerd zijn, ongeacht of iemand iets produceert. Maar aan alle dromen komt een einde, we zullen snel wakker schrikken en dan begint de nachtmerrie.’

Vrijwel dagelijks maken bedrijven honderden, duizenden ontslagen bekend. Zo kondigde warenhuis Debenhams dinsdag aan dat het met onmiddellijke ingang 25 duizend werknemers op straat zet. Het aantal werklozen zal nog veel sterker stijgen als Sunak na de zomer een einde maakt aan de corona-uitkering, wat betekent dat de staat niet langer de salarissen subsidieert van werknemers voor wie er geen werk is.