Britse Conservatieven verliezen zetels bij tussentijdse verkiezingen, maar putten troost uit zege in Londen

De Britse premier Rishi Sunak (links) en de verkozen Tory Steve Tuckwell. Beeld AFP

De zogeheten by-elections waren nodig na het vertrek van drie afgevaardigden, onder wie oud-premier Boris Johnson. Zulke verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de (im)populariteit van een zittende regering. Verschillende schandalen, premierswisselingen en een haperende economie hebben het imago van de huidige Conservatieve regering geen goed gedaan. Premier Rishi Sunak probeert het tij te keren, maar het overheersende gevoel is dat de Tories, na dertien jaar aan de macht, zijn uitgeregeerd.

In het Noord-Engelse Yorkshire verloren de Conservatieven een meerderheid van ruim 20 duizend stemmen aan Labour. Deze historische ommekeer kwam op naam van de 25-jarige Keir Mather, die nu The Baby of the House wordt, zoals het jongste Lagerhuislid wordt genoemd. Deze jonge sociaal-democraat is, net als Labour-leider Keir Starmer, vernoemd naar de oprichter van de partij, James Keir Hardie.

Grensoverschrijdend gedrag

Waar Labour in Yorkshire wist te profiteren van de Conservatieve malaise, wisten de Liberaal-Democraten te winnen in het westen van Engeland. Ook daar, in het landelijke Somerset, keerden de kiezers de Tories massaal de rug toe. De afgevaardigde David Warburton was uit de fractie gezet na een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag en cocaïnegebruik. Deze grote Tory-nederlaag is iets minder verrassend dan in Yorkshire, omdat de Liberaal-Democraten hier tot 2015 de grootste partij waren.

In beide districten bleken veel conservatieve kiezers thuis te zijn gebleven. Bovendien hebben de oppositiepartijen het op een akkoordje gegooid. In Yorkshire gaven de Liberaal-Democraten vrij baan aan Labour en in Somerton and Frome gebeurde het omgekeerde. Deze tactiek zal bij de landelijke verkiezingen, die eind volgend jaar gepland staan, een grote rol gaan spelen. De Conservatieven stevenen af op een nederlaag die mogelijk groter gaat worden dan die in 1997, toen Tony Blairs New Labour het land veroverde.

Autoprotest

Er is echter een sprankje hoop voor de Conservatieven. Onder aanvoering van Steve Tuckwell, een voormalige postbode, wist de regeringspartij de oude zetel van Boris Johnson in West-Londen te behouden. Dat Labour niet wist te winnen in Uxbridge and South-Ruislip heeft alles te maken met een impopulair voorstel van de Londense burgemeester Sadiq Khan (Labour). Hij wil bezitters van oudere auto’s een milieuheffing opleggen van 12,5 pond per dag. Zijn idee wordt gesteund door de plaatselijke kandidaat en de partijleiding.

Het behoud van deze zetel geeft de geplaagde Sunak wat lucht. Ondanks het verlies in Yorkshire en Somerset is zijn positie veilig. De Conservatieven kunnen het simpelweg niet maken weer een leider te vervangen, en nu verkiezingen houden is geen optie. Sunak heeft vooral te maken met aanvallen uit het kamp-Johnson. De oud-premier zelf heeft zijn opvolger gedwarsboomd door in zijn Daily Mail-column uit te varen tegen Khans omstreden milieuheffing. Khan staat nu onder druk om deze maatregel, die na de zomer moet ingaan, uit te stellen of af te schaffen.

Voor premier Sunak kan de kiezersopstand in West-Londen aanleiding zijn om de ambitieuze, maar kostbare klimaatplannen te herzien.