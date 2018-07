Britse commissie: hulporganisaties falen in aanpak seksueel misbruik door medewerkers

Seksueel misbruik door medewerkers van internationale hulporganisaties is ‘hardnekkig’. De organisaties slagen er maar niet in om het probleem wereldwijd aan te pakken, ook niet na recente schandalen. Dit concludeert een commissie van het Brits parlement in een vernietigend rapport dat dinsdag werd gepubliceerd.

Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van de onthullingen begin dit jaar dat stafleden van de Britse hulporganisatie Oxfam seks hadden met prostitués in Haïti toen zij betrokken waren bij de hulpverlening na de aardbeving van 2010. Ook kwam Save the Children in opspraak en waren er berichten over Syrische vrouwen die werden misbruikt in ruil voor hulp.

Volgens de parlementscommissie voor Ontwikkelingssamenwerking faalt de hulpsector al zeker zestien jaar ‘collectief’ om seksueel misbruik door hulpverleners aan te pakken. De misdrijven variëren van een dakloos meisje in Haïti dat 1 dollar kreeg en verkracht werd, tot meisjes van rond de 13 die in vluchtelingenkampen in Liberia seksueel werden uitgebuit en misbruikt.

De Britse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Andrew Mitchell (midden) bezoekt in 2011 met topman Justin Forsyth van Save the Children een vluchtelingenkamp bij de grens tussen Kenia en Somalië. Foto REUTERS

Hardnekkig

‘Seksuele uitbuiting en misbruik is gaande en het gebeurt in organisaties en instituties’, aldus de commissie in het rapport. ‘Het is hardnekkig en het komt al lang voor. De hulpsector weet al jaren dat het eigen personeel zich schuldig maakt aan seksuele exploitatie. Tegelijkertijd faalt de sector collectief om het probleem aan te pakken.

De fragmentarische en trage reactie van de sector heeft de indruk gewekt van zelfgenoegzaamheid, grenzend aan medeplichtigheid. ‘Er was meer bezorgdheid over reputaties dan over de slachtoffers.’

Our Chair, @StephenTwigg addresses the collective lack of a response to the exploitation and abuse committed by UN peacekeepers and #aidworkers. Read the Report: https://t.co/jgsxnq2clm pic.twitter.com/bT4OVEHyfb International Development Committee

‘Open geheim’

Volgens de commissie was het jarenlang een ‘open geheim’ dat medewerkers van hulporganisaties misbruik maakten van hun positie om zich wereldwijd te vergrijpen aan vrouwen en meisjes. De organisaties hadden veel eerder kunnen ingrijpen maar zij deden dit niet. Pas als een schandaal naar buiten kwam, werd er gereageerd.

Volgens voorzitter Stephen Twigg van de commissie hebben de hulporganisaties na het Haïti-schandaal actie ondernomen en is er sindsdien veel veranderd. ‘Maar één ding is niet veranderd’, aldus Twigg. ‘Het falen van de internationale hulpsector om dit probleem onder de knie te krijgen, waardoor slachtoffers werden overgelaten aan diegenen die hun macht misbruiken.’

Twigg benadrukte dat de hulporganisaties met dit rapport de wacht is aangezegd en dat zij snel actie moeten ondernemen. 'Slachtoffers en klokkenluiders moeten zich niet langer gestraft voelen omdat zij zich uitspreken’, aldus de parlementariër over de maatregelen die de sector dient te nemen. ‘Humanitaire organisaties en de VN kunnen niet doorgaan met deze ‘cultuur van ontkenning’ wanneer zij beschuldigd worden. Deze horror moet het hoofd worden geboden.'

Oxfam-bestuursvoorzitter Caroline Thomson noemt het rapport ‘ongelooflijk pijnlijk om te lezen’. ‘Wij hebben sinds 2011 zaken verbeterd maar wij erkennen dat wij er nog niet zijn’, aldus Thomson. ‘Het is terecht dat de commissie iedereen in de sector uitdaagt om het beter te doen.’ De topman van Save the Children in Groot-Brittannië, Kevin Watkins, erkent dat er 'ontzettend veel meer gedaan moet worden'.