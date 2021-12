Britse Brexitminister David Frost baalt van koers premier Johnson en dient ontslag in

David Frost afgelopen vrijdag in Brussel. Beeld AP

Lord Frost, die namens Johnson de Brexit-onderhandelingen heeft gedaan, had vorige maand al laten weten moeite te hebben met de economische koers van Johnson. De Britse regering strooit met geld en heeft de belastingen verhoogd. Door dit ‘Europese model’ over te nemen profiteren de Britten niet van het verlaten van de Europese Unie. Binnen de Conservatieve Partij leeft veel ongenoegen over deze ‘progressieve’ koers.

Tevens hekelt Frost de astronomische kosten die gepaard gaan met het wettelijk vastgelegd streven om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Een andere ergernis van Frost is de bereidheid van Johnson om een compromis te bereiken over het Noord-Ierse protocol in het Brexitakkoord. De premier zou bereid zijn om het toezicht over de naleving van afspraken in Noord-Ierland toch over te laten aan het Europees Hof van Justitie, tegen de wil van Frost. De onderhandelingen over het protocol moeten komende weken zijn afgerond.

Twijfel over maatregelen

Maar de druppel zouden de coronamaatregelen van Johnson zijn geweest. Afgelopen week voerde de regering coronapassen in voor grote evenementen en riep het mensen op om weer thuis te gaan werken. Tevens is het dragen van mondkapjes op meer plekken verplicht gesteld. Ook binnen de regering bestaat er twijfel over deze maatregelen. Zo onthield minister van Financiën Rishi Sunak, potentieel opvolger van Johnson, zich van stemming. Meer dan honderd Conservatieven stemden tegen. David Frost, lid van het Hogerhuis, heeft er ook moeite mee.

Nigel Farage gaf ook meteen zijn commentaar: ‘Frost is opgestapt omdat hij een echte conservatief en brexiteer is. Johnson is geen van beiden.’ Johnson staat momenteel onder grote druk van wetenschappelijke adviseurs om uit voorzorg en met oog op slechtst denkbare scenario’s nog strengere coronamaatregelen te nemen. Sage, het Britse OMT, wil dat de regering de coronamaatregelen zo snel mogelijk aanscherpt. De adviseurs schatten dat er binnen afzienbare tijd 3.000 ziekenhuisopnamen per dag komen.

Binnen de Conservatieve Partij bestaat veel scepsis over zulke voorspellingen. Dat gevoel werd in het weekeinde versterkt door een Twitterdialoog tussen journalist Fraser Nelson en de chef van de modelopstellers, Graham Medley. Laatstgenoemde gaf toe dat ze op verzoek van de regering alleen de slechtst denkbare scenario’s in een model gieten. Wanneer Johnson rond de Kerst overgaat tot strengere maatregelen, wacht een massale opstand binnen de fractie. Het opstappen van Frost is een nieuwe waarschuwing.