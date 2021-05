Britse BLM-activiste in levensgevaar na schietpartij

Sasha Johnson tijdens een protest afgelopen juni Beeld AP

Zondagochtend vroeg werd de moeder van twee kinderen slachtoffer van een schietpartij nabij op feestgangers in het Zuid-Londense Peckham. Volgens Taking The Initiative Party, de politiek groepering waar ze deel van uitmaakt, is Johnson in het verleden bedreigd. De politie zegt dat er geen bewijs is dat het hier gaat om een vooropgezet plan, noch dat ze concrete bedreigingen heeft ontvangen. Tegenover Britse media beweerde een vriend van Johnson dat ze het ongelukkige slachtoffer is geworden van een strijd tussen rivaliserende bendes.



Johnson, die sociale zorg heeft gestudeerd op Oxford, was in augustus de mede-organisator van de Million People March, die bedoeld was om aandacht te vragen voor racisme. Tevens riep ze een militie in het leven die pleitte voor de omverwerping van het kapitalisme. Tijdens African Emancipation Day marcheerde ze, gekleed in uniform, met vrouwelijke leden van de Forever Family Force-groepering door de straten van Brixton, een wijk in de buurt van Peckham. De politie zegt dat er vooruitgang in het onderzoek naar de schietpartij zit.

Schiet- en steekpartijen zijn al jaren een plaag op de Londense straten, zeker in nachtelijk Peckham.