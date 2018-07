Britse antiterreureenheid onderzoekt nieuw vergiftigingsgeval in Salisbury

De Britse antiterreurdienst is een onderzoek begonnen naar een nieuw vergiftigingsgeval in de buurt van de plaats Salisbury, waar in maart de overgelopen Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter werden vergiftigd met een zenuwgas. Twee mensen werden daar zaterdag half bewusteloos aangetroffen met verschijnselen die lijken op de symptomen die de Skripals vertoonden.

De twee, Dawn Sturgess and Charlie Rowley, werden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van Salisbury, waar ook de Skripals werden behandeld nadat zij buiten bewustzijn waren gevonden op een bankje in het centrum van het stadje. Later bleek dat de Skripals waren vergiftigd met novitsjok, een zenuwgas dat in de voormalige Sovjet-Unie werd geproduceerd. Ook Skripal en zijn dochter waren er slecht aan toe, maar inmiddels zijn zij hersteld.

Sturgess en Rowley wonen in Amesbury, een plaats op zo’n 15 kilometer van het stadje waar de Skripals werden vergiftigd, maar een vriend van het paar vertelde dat ze de avond ervoor in Salisbury waren geweest.

De Britse premier Theresa May liet via een woordvoerder weten dat de autoriteiten de zaak ‘zeer serieus’ nemen, ook al is het nog volstrekt onduidelijk of de twee zaken met elkaar verband houden. De politie dacht aanvankelijk dat de twee vervuilde heroïne of crack hadden gebruikt, maar na onderzoek in het ziekenhuis begonnen artsen te twijfelen. Om zeker te zijn dat het niet opnieuw om vergiftiging met novitsjok gaat, heeft het ziekenhuis bloedmonsters van de twee gestuurd naar Porton Down, het belangrijkste Britse militaire laboratorium.

Specialisten van Porton Down stelden destijds vast dat de Skripals met een variant van novitsjok waren vergiftigd. Volgens de Britse autoriteiten staat als een paal boven water dat Rusland achter de aanslag zat, maar Moskou ontkent dat.

Uitwijzing diplomaten

Bij wijze van sanctie wees een hele reeks westerse landen Russische diplomaten het land uit, waarna Rusland terugsloeg met het uitwijzen van zo’n 150 westerse diplomaten.

Aangezien het nu om twee Britten gaat, lijkt het heel onwaarschijnlijk dat het een aanslag betreft, zoals bij de Skripals. Als inderdaad blijkt dat de twee het slachtoffer zijn geworden van novitsjok, gaat het vermoedelijk om restjes van het uiterst gevaarlijke zenuwgas die zijn achtergebleven. Na de aanslag op de Skripals zijn de autoriteiten maanden bezig geweest met een grootscheepse schoonmaak om sporen van de stof te verwijderen.

Tal van plaatsen waar de Skripals waren geweest vlak voordat ze ziek werden, bleken te zijn besmet met sporen van het doorgaans dodelijke gif. Dat was door middel van een gel op de deurknop van Skripals aangebracht.