Britse ambassadeur stapt op na aantijgingen Trump

De Amerikaanse president was woedend na het uitlekken van memo’s waarin Darroch hem had omschreven als ‘chaotisch’, ‘incompetent’ en ‘onzeker’. Het zorgde voor een enorme diplomatieke crisis tussen beide Angelsaksische grootmachten.

‘Sinds het uitlekken van officiële documenten uit onze ambassade is er volop speculatie geweest over mijn positie,’ schreef Darroch, ‘en mijn toekomst als ambassadeur. Ik wil een einde maken aan die speculatie.’ Zijn positie kwam dinsdagavond nog ter sprake tijdens het televisiedebat tussen de kandidaat-premiers Jeremy Hunt en Boris Johnson. Laatstgenoemde weigerde Darroch te verdedigen wat zijn critici er toe bewoog om hem af te schilderen als een poedel van Donald Trump.

Kwaadaardig lek

Darroch concludeerde, na het horen van Johnson’s woorden tijdens het debat, dat zijn positie niet langer houdbaar was. Begin 2016 werd Darroch door toenmalig premier David Cameron naar Washington gestuurd. Sinds het EU-referendum is de gezant, die tussen 2007 en 2012 de Britse vertegenwoordiger bij de Europese Unie was, er door de brexiteers van beschuldigd niet enthousiast genoeg te zijn over Brexit en het gedroomde vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Darroch kreeg steun van zijn baas op Buitenlandse Zaken. ‘Je was het doelwit van een kwaadaardig lek,’ beweerde Sir Simon McDonald. ‘Je deed simpelweg je werk. We hadden geluk met jou als vriend en collega. Je was de beste.’ De verwachting is nu dat Johnson, de favoriet voor het leiderschap, een brexitgezinde diplomaat of politicus naar Amerika gaat sturen. Ook de naam van George Osborne wordt genoemd, de oud-minister van Financiën die Boris Johnson steunt tijdens zijn campagne.

De rel roept vragen op over de traditionele politieke neutraliteit van de Britse ambtenarij. Een politieke benoeming kan het systeem ‘Amerikaanser’ maken. In de VS kan een president de ambtenarij zijn of haar politieke kleur geven. Zo heeft Trump een trouwe volger van hem, Woody Johnson, als ambassadeur, naar Londen gestuurd.