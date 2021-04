Britse acteur die Londen veel te ‘woke’ vindt wil daar burgemeester worden

Laurence Fox lanceert zijn campagne bij het standbeeld van Winston Churchill. Beeld Getty Images

Er was maar één plek waar de campagne van Laurence Fox voor het Londense burgemeesterschap kon beginnen: bij het standbeeld van Winston Churchill. Dat beeld op Parliament Square, waar sinds kort een Heras-hekwerkje omheen staat, is al een jaar lang het epicentrum van de cultuurstrijd waar Groot-Brittannië mee te maken heeft. De in 1965 overleden oorlogspremier is aangevallen door demonstranten van Black Lives Matter, Extinction Rebellion en de Kill the Bill-betogers, die zich verzetten tegen een wetsvoorstel dat de politie meer bevoegdheden geeft om op te treden tegen protesten.

Reden genoeg voor de 42-jarige acteur om in Winstons schaduw zijn eerste stap te zetten naar het stadhuis, waar Sadiq Khan sinds de verkiezingen van 2016 de baas is. Nog steeds is die sociaal-democraat de torenhoge favoriet bij de verkiezingen die op 6 mei plaatsvinden, maar het heeft Fox er niet van weerhouden om zich als onafhankelijke kandidaat op te werpen. De Conservatieve kandidaat Shaun Bailey is vrijwel onzichtbaar nu diens partij besloten lijkt te hebben dat de rode hoofdstad een onneembare veste is.

Het is geen nieuw verschijnsel dat acteurs de politiek ingaan, zeker in Angelsaksische landen waar politiek een hoog theatraal gehalte heeft. Ronald Reagan en Arnold Schwarzenegger zijn succesvolle voorbeelden uit Amerika, terwijl in Engeland de socialiste Glenda Jackson, een gerenommeerde Shakespeare-actrice, staatssecretaris werd in de regering van Tony Blair. Hugh Grant flirt al jaren met de Liberaal-Democraten, vooral uit persoonlijke onvrede met de Brexit en de macht van de conservatieve pers.

De grootste rol van Fox, tot nu toe, was die van detective James Hathaway in de crimi Lewis, de spin-off van Inspector Morse. In een televisieserie over Victoria vertolkte hij premier Lord Palmerston. Bredere bekendheid verwierf Fox begin vorig jaar toen hij tijdens een actualiteitenprogramma in een debat over Meghan Markle en racisme met veel aplomb verklaarde dat hij in ‘het meest tolerante, het fijnste land van Europa woont’.

Tegen de lockdown

De filmspeler ontpopte zich vervolgens als een strijder tegen ‘woke’ (een beweging die alert – ‘wakker’ – wil zijn op sociale ongelijkheid en discriminatie) en tegen de gedachte in het bijzonder dat de Britse maatschappij structureel racistisch is. Daarmee werd hij meteen een paria in de film- en theaterwereld. Acteursvakbond Equity moest zich, na tussenkomst van de rechter, excuseren na een aantal smadelijke tweets van bestuursleden over Fox.

Nadat het acteerwerk was opgedroogd, is Fox, die op dezelfde kostschool heeft gezeten als Churchill, zich meer en meer met de politiek gaan bemoeien, wat leidde tot oprichting van The Reclaim Party. ‘UKIP for culture’, zo is deze partij genoemd; een voortzetting van de Brexitstrijd met andere onderwerpen. Binnen Conservatieve kringen wordt de partij gezien als een nieuwe rivaal.

Fox is fel tegenstander van de coronalockdown en heeft meegelopen in enkele demonstraties, wat leidde tot huisbezoek van twee agenten die hem wezen op de illegaliteit ervan. Bij het beeld van Churchill beloofde hij aan alle coronamaatregelen een einde te maken, in contrast met de huidige burgemeester. Die moedigt premier Johnson sinds het begin van de coronacrisis juist aan het virus zo hard mogelijk te bestrijden. Tevens wil Laurence Fox het openbaar vervoer een half jaar lang gratis maken. Met welk geld, wilde hij niet verklappen.

Londen: veel te ‘woke’

Misschien komt het van scholen en instellingen die volgens Fox ‘te woke’ zijn geworden. Hij beloofde in elk geval overheidsfinanciering stop te zetten als ‘ze onze gemeenschappelijke cultuur ondermijnen door kritische theorieën over ras en sociale rechtvaardigheid’. Deze belofte valt goed bij zijn bijna 300 duizend twittervolgers en bij de bevolking van landelijke gebieden. Maar voor het burgemeesterschap van Londen heeft Fox daar weinig aan. Op Oxford, Brighton en Bath na is Londen zelfs, zo leerde een rangschikking van financieel-adviesbureau Bankrate over ‘woke cities’, ’s lands ‘wakkerste’ stad. Fox zelf heeft Londen ‘de kathedraal van woke’ genoemd.

Met zijn rode campagnebus rijdt Fox dan ook vooral rond in groene buitenwijken als Bromley, Hillingdon en Romford. Daar wonen de conservatieve stemmers die weinig moeten hebben van autoluwe buurten, gedekoloniseerd onderwijs en zebrapaden in regenboogkleuren, laat staan van tolheffingen die Khan wil invoeren om de kosten van de lockdown te financieren. Het is een tactiek die Boris Johnson in 2008 het burgemeesterschap van Londen opleverde, alsmede zijn herverkiezing vier jaar later.

Fox heeft onhebbelijkheden, waarvan de drang om mensen op onaangename wijze te kwetsen de meest schadelijke is. Zo wacht hem een smaadzaak omdat hij drie mensen uit de lhbti-gemeenschap, die kritiek op hem hadden, in een twitterruzie over Black History Month voor ‘pedofielen’ had uitgemaakt. ‘Lozza’ is door vriend en vijand vergeleken met de Boris Johnson van weleer, maar de vraag is of hij over diens acteertalent beschikt.

Fox-familie

Fox komt uit Engelands bekendste acteerdynastie. Zijn ooms James en Edward zijn grote namen in de Britse filmgeschiedenis. Zijn nicht Emilia Fox speelde jarenlang in Silent Witness en neef vertolkte Lodewijk XIII in The Three Musketeers, alsmede een pestkopThe Riot Club. Laatstgenoemde film gaat over het beruchte Oxfordgenootschap waarvan Boris Johnson en David Cameron lid waren.

Verkiezingen Londen

Aan de burgemeestersverkiezingen doen twintig kandidaten mee, onder wie talrijke onafhankelijke kandidaten. Bekendste gezichten zijn Piers Corbyn, de lockdownsceptische broer van Jeremy, en de satirische ‘Count Binface’ (‘Graaf Vuilnisbakhoofd’). Laatstgenoemde moest het bij de verkiezingen van 2019 afleggen tegen Boris Johnson in diens West-Londense kiesdistrict.

Onafhankelijkheid

Dat een onafhankelijke kandidaat de stad Londen kan winnen, heeft de socialist Ken Livingstone bewezen bij de verkiezingen van 2000, de eerste keer dat de Londenaren hun eigen burgervader konden kiezen. Tony Blair’s New Labour moest weinig hebben van ‘Red Ken’, waarna deze besloot zich op eigen houtje kandidaat te stellen. Met succes.