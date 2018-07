Brits rapport: laksheid van bedrijven als Facebook ‘gevaar voor democratie’

Een Britse parlementaire commissie wil dat bedrijven als Facebook en Twitter financieel aangepakt worden als ze onzorgvuldig omspringen met gegevens van gebruikers en misleidend materiaal verspreiden. ‘Onze democratie is in gevaar en het is nu tijd om tot actie over te gaan’, staat in het uitgelekte rapport.

Foto AFP

De voorzitter van de commissie, Damian Collins, sprak in een toelichting over ‘systematische manipulatie van gegevens’ en ‘campagnes met desinformatie en hatelijke boodschappen’.

Aanleiding voor een parlementair onderzoek was het schandaal rond het Britse bedrijf Cambridge Analytica. Een voormalige werknemer onthulde dat gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers in handen waren gekomen van het bedrijf. Volgens de klokkenluider, Chris Wylie, werden die gebruikt om ‘psycholische profielen’ van Amerikaanse kiezers te maken en hen te bestoken met positieve informatie over presidentskandidaat Donald Trump. Dat laatste werd door het bedrijf ten stelligste ontkend. Het bedrijf zei, op verzoek van Facebook, alle gegevens te zullen verwijderen, hetgeen door Wylie in twijfel werd getrokken. Ook meldde hij dat het bedrijf betrokken was bij de campagne voor de Brexit.

Na de onthullingen kwam Facebook internationaal zwaar onder vuur te liggen. Topman Marc Zuckerberg moest een toelichting geven voor parlementariërs in Washington en verscheen ook voor het Europees parlement. In Londen heeft hij nog niet zijn opwachting gemaakt, tot ergernis van de parlementaire commissie die onderzoek deed. ‘Facebook heeft onze pogingen belemmerd om informatie te krijgen over het bedrijf’, staat in het uitgelekte Britse rapport. Volgens de commissie was de aangeleverde informatie ondermaats.

In het rapport, een tussenstand in het onderzoek, wordt ervoor gepleit dat techbedrijven aan vergelijkbare regels op het gebied van privacy moeten voldoen als traditionele media. Sociale media mogen ‘zich niet verschuilen achter het standpunt dat ze slechts ‘een platform’ zijn’.

De commissie constateert dat de bestaande wetgeving niet is toegesneden op relatief nieuwe bedrijven als Facebook en Twitter. Dat geldt niet alleen voor privacyregels, maar ook voor kieswetten. Een van de aanbevelingen luidt dat een nieuw overheidorgaan in het leven wordt geroepen dat toezicht houdt op de inhoud van sociale media. Misbruik, zoals het beïnvloeden van verkiezingen, moet zwaar bestraft worden.