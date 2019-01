Brits parlement stuurt May terug naar Brussel om te onderhandelen over backstop

Het Lagerhuis stemde dinsdag over zeven aanpassingen aan het echtscheidingsakkoord dat premier May half januari aan het parlement heeft voorgelegd. Dit werd toen met een overweldigende meerderheid, 432 tegen 202 stemmen, verworpen. Dinsdag toonde May zich optimistisch, omdat ‘het parlement nu wel zijn steun heeft uitgesproken, mits er aanpassingen worden gedaan aan de backstop’.

Een kleine meerderheid (317 voor, 310 tegen) stemde voor het amendement van de Conservatief Graham Brady, die wil dat er een alternatief komt voor deze regeling. Brexiteers vrezen dat het Verenigd Koninkrijk door de backstop eindeloos aan de EU verbonden zal blijven, omdat er geen einddatum aan vast zit. Brussel heeft echter herhaaldelijk laten weten dat alternatieven onbespreekbaar zijn. Op welke manier May zich hieruit denkt te redden, en welke aanpassingen zij voor zal stellen, heeft ze niet gezegd. De voorzitter van het Lagerhuis stelde voor om daar ‘de komende dagen en weken’ over te debatteren.

Brussel reageerde direct al afwijzend op de uitkomst van de stemming. EU-president Donald Tusk liet in een schriftelijke reactie weten, dat de onderhandelingen tussen Brussel en Londen niet worden overgedaan. Er kan dus ook geen sprake zijn van gemorrel aan de backstop.

Breaking - immediate EU reaction to commons #Brexit vote - this from ⁦@eucopresident⁩ spokesman - ⁦@SkyNews⁩ pic.twitter.com/b2srvEjDMd Mark Stone

Het enige andere amendement dat dinsdag werd aangenomen, is dat van Conservatief Caroline Spelman, waarin wordt bepleit dat het Verenigd Koninkrijk niet uit de EU vertrekt zonder deal.

Deadline

Alle andere vijf aanpassingen werden door het Lagerhuis verworpen, waaronder het voorstel om de deadline van de Brexit te verschuiven. Vooraf werd gedacht dat dit amendement van Labours Yvette Cooper het wel zou halen, maar uiteindelijk werd het met een meerderheid van 321 tegen 298 weggestemd.

Cooper wilde dat de deadline zou worden verschoven naar 31 december van dit jaar. Hiermee hoopte zij te voorkomen dat de Britten over twee maanden zonder akkoord uit de EU zouden vallen, en dat de regering en het parlement de negen extra maanden zouden gebruiken om met nieuwe ideeën te komen.