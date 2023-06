Brits parlement doet Boris Johnson in de ban na ‘leugens’ over Partygate

Boris Johnson Beeld AP

De commissie was eerder voornemens om de oud-premier 90 dagen te schorsen, maar dat was voordat Johnson zelf zijn vertrek al had aangekondigd.

Een meerderheid in het Lagerhuis ging maandagavond akkoord met de aanbevelingen en conclusies van een onderzoekscommissie die zich boog over Partygate: een reeks borrels en recepties in de ambtswoning van Johnson tijdens de coronalockdowns. Bij de stemming bleken 118 Conservatieve Kamerleden de harde conclusies van de commissie te steunen, terwijl 225 Conservatieven zich van hun stem onthielden. De oppositie stemde in grote getalen voor. Premier Rishi Sunak liet het vijf uur durende debat aan zich voorbij gaan.

Volgens de speciale Kamercommissie heeft Johnson, die maandag zijn 59ste verjaardag vierde, het parlement ‘bewust misleid’ met zijn uitspraken over het schandaal. Hard bewijs ontbreekt evenwel in het geruchtmakende rapport van het zevenkoppige Privileges Committee.

Bovendien heeft Johnson de gedragsregels van het Lagerhuis overtreden door al over de voorlopige conclusies van de commissie te spreken, terwijl die nog niet naar buiten gebracht mochten worden. Volgens het Brexit-boegbeeld is hij slachtoffer geworden van een ‘heksenjacht’.