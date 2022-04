Brits lhbt-congres geannuleerd na ophef over nieuwe wet die ‘homogenezing’ verbiedt

Een regenboog-installatie bij de voordeur van de woning van Boris Johnson, ter ere van Pride-maand. Beeld REUTERS

Het allereerste internationale lhbt-congres in het Verenigd Koninkrijk gaat niet door nadat een grote groep deelnemende organisaties zich terugtrok. Zij protesteren hiermee tegen tegen het feit dat transgender personen uitgesloten zijn van een nieuwe Britse wet die omstreden ‘homogenezing’ verbiedt.

De Britse regering kondigde vorige week een verbod op dusdanige 'therapie’ aan, die erop gericht is mensen te ‘genezen’ van hun seksuele geaardheid, nadat de voormalige premier Theresa May al in 2018 had beloofd om de lhbt-gemeenschap te beschermen tegen deze vorm van misbruik.

Nadat duidelijk werd dat transgender personen worden uitgesloten van de maatregel, ondertekenden lhbt-organisaties en liefdadigheidsinstellingen een open brief, die naar buiten wred gebracht door de campagnegroep Stonewall. Hierin stond dat ze het evenement niet zouden steunen, tenzij premier Boris Johnson alsnog conversietherapie voor transgender personen in het verbod op zou opnemen. Hoewel de Britse overheid aangaf dat er wordt gekeken naar andere manieren om de transgender gemeenschap te beschermen, namen de in totaal 105 organisaties en belangengroepen hier geen genoegen mee en trokken zij zich terug.

De uitsluiting van transgender personen leidde ook tot het vertrek van Iain Anderson, belangenbehartiger voor de lhbt-gemeenschap namens de Britse regering. Anderson werd vorig jaar september op vrijwillige basis aangesteld om lhbt-inclusie op de werkvloer in het Verenigd Koninkrijk te bevorderen.