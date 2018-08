Brits Labour wederom in opspraak wegens antisemitisme

Vorige week nog raakte bestuurder Peter Willsman in opspraak door een tirade waarin hij tegenstanders van Corbyn uitmaakte voor ‘joodse Trump-fanatici’. Corbyn was aanwezig, maar greep niet in.

Corbyns mea culpa komt na de onthulling van The Times dat hij als Lagerhuislid een zaal van het parlement had geboekt voor een debat met de titel The Misuse of the Holocaust for Political Purposes. Holocaust-overlevende Hajo Meyer vergeleek Israël met het Derde Rijk en de Palestijnse activist Haidar Eid zei dat ‘de wereld het totaal verkeerd heeft als ze denkt dat nazisme in 1945 ten einde was gekomen’. Corbyn beweert nu spijt te hebben van zijn aanwezigheid bij evenementen waarin mensen spreken wiens denkbeelden hij ‘totaal afwijst’.

De onthulling van The Times staat niet op zich. Al drie jaar wordt Corbyns Labour achtervolgd door beschuldigingen van antisemitisme. Controversiële uitlatingen van Kamerlid Naz Shah en oud-burgemeester van Londen Ken Livingstone hadden vorig jaar al geleid tot een onderzoek van Hogerhuislid Shami Chakrabarti. Deze mensenrechtenactivist en vertrouweling van Corbyn concludeerde dat er geen systematisch antisemitisme binnen de partij was, maar dat er wel enkele betreurenswaardige incidenten hadden plaatsgevonden.

Haar aanbevelingen zouden door de partij worden genegeerd.

Jeremy Corbyn. Foto REUTERS.

Discussie

Afgelopen maart laaide de discussie weer op toen Corbyn zich op laconieke wijze uitliet over een antisemitische muurtekening in Londen en een Labour-bestuurder moest aftreden, omdat ze antisemitische uitlatingen van een gemeenteraadskandidaat had verdedigd. Corbyn beloofde het probleem aan te gaan pakken. Het probleem is dat de afkeer van de Israëlische houding jegens de Palestijnen soms overloopt in kwetsende opmerkingen over joden in het algemeen en vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog.

Begin juli dook het spook weer op toen interne richtlijnen die Labour had aangenomen ter bestrijding van antisemitisme sterk bleken af te wijken van de internationaal erkende antisemitismedefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance. Het trekken van een vergelijking tussen Israël en nazi-Duitsland zou bijvoorbeeld niet vallen onder antisemitisme. Het leidde meteen tot protesten, onder meer tijdens het bezoek van Corbyn aan Lodewijk Asscher in Den Haag, enkele dagen later.

Waarschuwing

In het parlement kreeg Corbyn onlangs de wind van voren van partijcoryfee Margaret Hodge. In een vlaag van woede noemde deze dochter van joodse immigranten de populaire leider een ‘antisemiet’ en ‘racist’, wat haar op een waarschuwing van het partijbestuur kwam te staan. Dat partijbestuur werd vorige week in verlegenheid gebracht toen een van zijn leden, Peter Willsman, de antisemitismebeschuldigingen een bedenksel noemde van sociale media, in de wereld geholpen door ‘joodse Trump-fanatici’.

Ook hij heeft zijn excuses aangeboden, eraan toevoegend dat hij zijn woorden verkeerd waren begrepen.