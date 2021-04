Brits-Iraanse hulpverlener ziet terugkeer naar huis geblokkeerd door nieuwe straf Iraanse rechtbank

Richard Ratcliffe, echtgenoot van de in Iran gedetineerde Nazanin Zaghari-Ratcliffe, voert onophoudelijk strijd voor de vrijlating van zijn vrouw. Beeld EPA

De 42-jarige Zaghari-Ratcliffe kwam vorige maand op vrije voeten, na vijf jaar in de gevangenis te hebben doorgebracht wegens een ‘poging’ het Iraanse regime ‘omver te werpen’. In 2016 werd zij op de luchthaven van Teheran gearresteerd toen ze na een bezoek aan haar familie met haar dochter naar Groot-Brittannië wilde terugkeren.

Sindsdien voert haar Britse echtgenoot, Richard Ratcliffe, voortdurend campagne voor haar vrijlating. Aanvankelijk mocht ook haar dochter niet het land uit, maar uiteindelijk liet het Iraanse regime haar terugkeren naar haar vader.

Propaganda

Eerder dit jaar zag het er even naar uit dat Zaghari-Ratcliffe eindelijk naar huis zou mogen vertrekken, maar ze moest opnieuw voor de rechter verschijnen. Ditmaal is ze veroordeeld wegens ‘propaganda tegen de Islamitische Republiek’. Waar die beschuldiging op is gebaseerd, is onduidelijk. Mogelijk is Zaghari-Ratcliffe opnieuw het slachtoffer geworden van een verslechtering van de betrekkingen tussen Iran en Groot-Brittannië.

In ieder geval heeft ze nu nog een jaar cel gekregen. Maar ook als ze vervroegd wordt vrijgelaten, mag ze nog niet gaan en staan waar ze wil. Volgens de rechtbank mag ze één jaar niet het land uit.