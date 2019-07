Brits-Iraanse hulpverlener na drie jaar cel naar psychiatrische afdeling in Teheran

Nazanin Zaghari-Ratcliffe wordt ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan een complot om het Iraanse bewind omver te werpen. Beeld AP

De 40-jarige Zaghari-Ratcliffe is al sinds haar arrestatie in april 2016 onderwerp van een internationale campagne om haar vrij te krijgen. Ze werd na afloop van een familiebezoek aangehouden op de luchthaven van Teheran, aangeklaagd en veroordeeld tot vijf jaar cel. Haar toen bijna twee jaar oude dochter mag sindsdien Iran niet uit, hoewel ze een Brits paspoort heeft.

Of de gedwongen opname van de hulpverlener te maken heeft met de verslechterende betrekkingen tussen Londen en Teheran, is ook onduidelijk. Iran dreigt bijna elke dag met vergeldingsmaatregelen tegen de Britten nadat eerder deze maand een Iraanse olietanker door Britse militairen bij Gibraltar in beslag werd genomen. Volgens Londen werd de supertanker verdacht van het ontduiken van de Europese sancties tegen Syrië.

Talloze pogingen van de Britse regering om Zaghari-Ratcliffe vrij te krijgen, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Een petitie online om de manager van de liefdadigheidsinstelling van het nieuws-en persbureau Thomson Reuters vrij te krijgen, is al door 2,3 miljoen mensen getekend. Zaghari-Ratcliffe en haar familie hebben altijd ontkend dat ze samenwerkte met oppositiegroepen die uit zijn op de val van de Iraanse regering.

Imprisoned dual national Nazanin Zaghari-Ratcliffe has been held in the psychiatric ward of a hospital in Tehran guarded by #Iran’s Revolutionary Guards since July 15. She has been denied contact with her entire family https://t.co/uUW9VKhxJk. #FreeNazanin IranHumanRights.org

Gevangenschap zwaarder

‘Ik was gezond en gelukkig toen ik Iran bezocht om mijn ouders te zien’, zei Zaghari-Ratcliffe tegen haar man Richard voor ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. ‘Meer dan drie jaar later word ik opgenomen in een psychiatrische kliniek. Ik ben geëindigd in een inrichting. Dit is een schandaal.’ Haar vader bezocht het ziekenhuis dinsdag om haar te zien, maar hij werd niet toegelaten.

Zaghari-Ratcliffe zat sinds haar veroordeling in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran. ‘Ze wordt nu geïsoleerd vastgehouden en staat onder controle van de Revolutionaire Garde’, aldus de Free Nazanin Campaign, de actiegroep die door haar man en familie is opgericht om haar vrij te krijgen. De garde is de belangrijkste militaire steunpilaar van de machthebbers in Iran.

Behalve over de reden dat ze is opgenomen, tast de familie ook in het duister hoe lang Zaghari-Ratcliffe op de psychiatrische afdeling zal worden gehouden. Tegen haar man zei ze vlak voor haar opname dat haar gevangenschap met de dag moeilijker wordt. ‘De gevangenis wordt zwaarder en zwaarder voor mij’, aldus de hulpverleenster. ‘Ik haat het onderwerp te zijn van een politiek spel.’

Richard Ratcliffe, de man van Nazanin, in juni buiten de Iraanse ambassade in Londen waar hij in hongerstaking was. Beeld EPA

Hongerstaking

Haar man was aanvankelijk blij dat ze was overgebracht naar een ziekenhuis. Hij dacht dat het een eerste stap was in de aanloop naar haar vrijlating. Toen hij hoorde dat ze geen enkel contact mocht hebben met de familie, sloeg de blijdschap om in ongerustheid. ‘Isoleren ze haar opnieuw om haar onder druk te zetten?’, zei hij woensdag tegen de BBC.

De psychiatrische opname komt na het einde van een hongerstaking die Zaghari-Ratcliffe vorige maand vijftien dagen volhield. Het was haar derde hongerstaking. Ook haar man beëindigde toen zijn hongerstaking voor de Iraanse ambassade in Londen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte vorige maand dat ze haar volledige straf zal moeten uitzitten. Teheran trok zich hiermee niets aan van het pleidooi van een bezoekende Britse minister om haar vrij te laten.

Ook de werkgever van Zaghari-Ratcliffe heeft de beschuldigingen tegen haar ontkend. De stichting waarvoor ze werkt, geeft onder andere trainingen aan journalisten en gratis juridische hulp aan ngo’s. Boris Johnson, favoriet nu voor het Britse premierschap, beging in 2017 in de zaak- Nazarin-Ratcliffe een kapitale blunder. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken zei toen in het parlement dat de hulpverlener tijdens haar bezoek aan Iran journalistieke cursussen gaf.

Dit was onjuist en Johnson bood haar zijn excuses aan. Iran gebruikte zijn woorden direct om de veroordeling van Nazarin-Ratcliffe te rechtvaardigen. Zo werd ze in de staatsmedia uitgemaakt voor spion. Johnson zei vorige maand echter tijdens een debat, tot boosheid van de familie, dat zijn bewering ‘geen enkel verschil’ had uitgemaakt.