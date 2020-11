Brits Hogerhuis verwerpt met grote meerderheid omstreden brexitwet Johnson

Een anti-brexit-demonstrant in London. Beeld Reuters

De lords stemden met 433 tegen 165 leden voor het schrappen van de clausule in het wetsvoorstel, die Britse ministers in staat stelt om eenzijdig delen uit het uittredingsverdrag met de EU teniet te doen. Volgens Johnson is de zogeheten internemarktwet nodig om het interne goederenverkeer in het Verenigd Koninkrijk te beschermen. Hij ziet het als een ‘vangnet’ en ‘verzekeringspolis’ om de politieke en economische integriteit van het VK te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten.

Passages schrappen

Johnson heeft erkend dat de wet het internationale recht schendt, terwijl veel van zijn partijgenoten vrezen daarmee de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk op het spel te zetten. Het Lagerhuis heeft de wet eerder wel voorlopig groen licht gegeven. Het Hogerhuis zegt nu dat de passages die het verdrag met de EU schenden moeten worden geschrapt, zoals Brussel heeft geëist.

Het wetsvoorstel dreigt volgens critici de vrede in Noord-Ierland te ondermijnen, een vrees die ook de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft uitgesproken. Johnson kan er nu voor kiezen de bewuste passages te schrappen of ze in stand houden als het Lagerhuis het wetsvoorstel volgende maand opnieuw behandelt. Hij zei eerder maandag dat de betreffende clausules een ‘vitaal’ veiligheidsnet vormen.

Mochten de EU en het VK een deal over een handelsverdrag sluiten, dan zijn de passages mogelijk niet langer nodig. De onderhandelingen daarover verkeren in een eindfase, er klinken enige optimistische geluiden.

De Britten zijn vanaf 1 januari niet meer gebonden aan EU-wetten. In het uittredingsverdrag blijft de EU zeggenschap houden over handel met Noord-Ierland, mede om te voorkomen dat er controles komen aan de grens met EU-lidstaat Ierland.