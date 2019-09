Brits hof: transgender man mag geen vader heten op geboortebewijs

Een vlag voor transgender en genderdiversiteit. Beeld EPA

McConnell begon op 25-jarige leeftijd met zijn lichamelijke transitie. De journalist uit Kent liet zijn baarmoeder echter niet verwijderen en kreeg na een vruchtbaarheidsbehandeling vorig jaar een kind met behulp van donorsperma. Administratief wordt hij in het Verenigd Koninkrijk als man erkend, behalve op het geboortebewijs van zijn zoon. Daar stond hij op als moeder van de baby.

Juridische stappen om officieel als vader of ouder van zijn zoon te worden erkend, leidden tot aan High Court. Daar werd zijn verzoek geweigerd. Rechter Andrew McFarlane vindt dat een moeder ‘de status is die wordt toegekend aan een persoon die het fysieke en biologische proces van bevalling en zwangerschap ondergaat’. Hoewel het volgens McFarlane wettelijk en medisch gezien mogelijk is dat een als man erkend persoon een baby krijgt, vloeit de status als ouder voort ‘uit de biologische rol in de bevalling’. Al kunnen er wel vrouwelijke en mannelijke moeders zijn: ‘De term moeder is onafhankelijk van het wettelijk geslacht’.

De advocaat van McConnell noemt de uitspraak een klap in de strijd voor gelijkheid. Zij vraagt zich af waarom haar cliënt op zijn eigen geboortebewijs zijn geslacht wel kan veranderen, maar niet op dat van zijn kind. McConnell overweegt in beroep te gaan tegen het besluit. ‘Ik maak me grote zorgen over niet alleen wat dit voor mij betekent, maar ook voor andere trans personen die ouders zijn of die ouder willen worden’, aldus McConnell tegen The Guardian, de krant waar hij voor werkt.