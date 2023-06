Brits hof keurt Rwanda-uitzettingen af, premier Sunak gaat in beroep

Een migrant met haar kind bij aankomst in Dover. Beeld EPA

De uitspraak is een klap voor de Britse regering, die in de maag zit met het toenemende aantal illegale immigranten die in bootjes Het Kanaal oversteken. Om Groot-Brittannië minder aantrekkelijk te maken als bestemming wil minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman asielzoekers die waarschijnlijk kansloos zijn naar Rwanda sturen, waar ze de uitkomst van de asielprocedure kunnen afwachten. Dat gaat vrijwel uitsluitend om alleenreizende mannen. In de praktijk komt dit neer op deportatie.

Een jaar geleden stond er er al een vliegtuig met zeven inzittenden klaar voor vertrek naar Rwanda, toen een rechter in Straatsburg op het laatste moment bepaalde dat de Britse regering eerst alle juridische procedures moet afhandelen. De eerste juridische horde werd afgelopen december met succes genomen door de regering, toen een rechtbank bepaalde dat dit omstreden beleid rechtmatig is. Maar in maart kregen de tien asielzoekers die de juridische herziening hadden aangespannen toestemming om in beroep te gaan.

Rwanda geen veilige haven

In dat beroep oordeelden twee van de drie rechters dat het beleid in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag. Ze hechtten geen waarde aan de belofte van Rwandese politici dat hun land een veilige haven is. Het risico zou te groot zijn dat asielzoekers naar hun land van herkomst worden gestuurd, alwaar mogelijk vervolging wacht. Het jaarlijkse aantal bootmigranten is gestegen van 299 in 2018 tot 45.755 in 2022. Sinds de Brexit doet de Franse kustwacht minder moeite om ze tegen te houden. De meesten komen uit Iran, Irak, Afghanistan, Syrië en Albanië.

De Britse regering zoekt wanhopig naar manieren om het tij te keren. De Rwanda-politiek is een cruciaal onderdeel. Goedkoop is die niet. Eerder deze week maakte Binnenlandse Zaken bekend dat die bijna twee ton per migrant kost.

Premier Sunak heeft gezegd het ‘grondig oneens’ te zijn met de conclusie van de rechters dat Rwanda geen veilig land is. Volgens oppositieleider Keir Starmer is het Rwanda-beleid van de regering niet meer dan een dure ‘gimmick’.

Asielopvang in nood

De Britse asielopvang kraakt in zijn voegen. Er zijn te weinig opvangplekken, waardoor de regering zich genoodzaakt ziet om hotels te huren. De aanleg van asielcentra stuit steevast op verzet. Electoraal gezien is dit rampzalig voor de Conservatieve Partij, die betere controle over de grenzen had beloofd.

Het is de vraag of het ontmoedigen überhaupt gaat werken. Met de ‘universele’ taal en open economie is Groot-Brittannië een aantrekkelijk land. Een kwart van de immigranten in 2022 kwam uit Albanië. Uit cijfers van de immigratiedienst is gebleken dat de helft van de asielverzoeken van deze groep wordt goedgekeurd, wat hoger is dan elders in Europa.