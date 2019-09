Brits geld klotst tegen Nederlandse plinten dankzij Brexit

Anti-Brexitactivist Steve Bray demonstreert maandag weer voor het parlement in Londen. Beeld AFP

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over internationale investeringen, meer in het bijzonder over het geld dat buitenlandse bedrijven in ons land steken door hier nieuwe dochterondernemingen op te richten of over te nemen. Het CBS noemt de enorme toename van Britse investeringen in Nederland ‘opmerkelijk’, omdat de Britten sinds het Brexitreferendum juist steeds minder geld zijn gaan steken in EU-landen. Maar Nederland vormt hier dus duidelijk een uitzondering op. Dit ‘duidt mogelijk op een verplaatsing van activiteiten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland’, aldus het CBS. Verschillende media berichtten de afgelopen tijd over het toenemende aantal bedrijven dat het Verenigd Koninkrijk verruilt voor Nederland, zoals bedrijven in de financiële sector, ict of biotechnologie.

In totaal hebben Britse bedrijven nu voor 422 miljard euro aan investeringen uitstaan in Nederland, waarmee het Verenigd Koninkrijk op de derde plaats van investeerders in Nederland staat, na de Verenigde Staten en Luxemburg. Dat het kleine Luxemburg zo hoog staat, komt doordat het groothertogdom net als Nederland een fiscaal doorsluisland is, door multinationals gebruikt om hun belastingafdracht tot een minimum te beperken.

Waar het Britse geld dus tegen de Nederlandse plinten klotst, laten de Nederlandse investeringen in het Verenigd Koninkrijk de omgekeerde tendens zien. In 2016 staken Nederlandse investeerders nog 50 miljard euro in het land, in 2017 nog maar 24 miljard euro, terwijl er in 2018 zelfs sprake was van een desinvestering van 11 miljard euro. Dat betekent dat Nederlandse investeerders hun geld uit het Verenigd Koninkrijk aan het weghalen zijn.