British Airways schrapt met onmiddellijke ingang alle vluchten naar China

Een jongen in de luchthaven van Beijing. Beeld EPA

De Britse maatschappij heeft directe verbindingen met de Chinese steden Beijing en Shanghai. Die zijn tot maart stilgelegd, aldus het bedrijf. Groot-Brittannië adviseerde dinsdag zijn burgers niet naar China te reizen als dat niet absoluut noodzakelijk is.

Nederland hanteert dat reisadvies vooralsnog alleen voor de regio Hubei waar ook de stad Wuhan in ligt. Voor de andere regio’s gelden veiligheidsrisico’s. Vluchten vanaf Schiphol naar China, waaronder die van KLM, gaan vooralsnog volgens schema door. Een woordvoerster van Air France-KLM zegt dat de situatie continu wordt gemonitord.

De vakbond volgt die lijn. ‘Het besluit om wel of niet te vliegen, eventueel met voorzorgsmaatregelen, ligt in de eerste plaats bij luchtvaartmaatschappijen’, zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. ‘In dergelijke situaties blijven wij altijd in contact met luchtvaartmaatschappijen en andere informatiebronnen. Zo houden we de vinger aan de pols of zij afdoende maatregelen nemen bij nieuwe ontwikkelingen.’