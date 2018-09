British Airways in opspraak na dood allergisch meisje tijdens vlucht

Wat gaat voor: het volgen van het veiligheidsprotocol of het helpen van een stervende passagier? De bemanning van een British Airways-vlucht is in opspraak geraakt door tijdens een noodgeval voor het eerste te kiezen. ‘Zonder hard over te komen: het bewaken van de deuren gaat voor’, vertelde gezagvoerder John Harris tijdens een gerechtelijk onderzoek. De ouders van een 15-jarige meisje, dat korte tijd later in het ziekenhuis zou sterven, luisterden onthutst toe, meldden Britse media.

Voor het vertrek van de vlucht op 17 juli 2016 naar Nice had Natasha Ednan-Laperouse op de Londense luchthaven Heathrow bij Pret-a-Manger stokbrood gekocht, op ambachtelijke wijze bereid met artisjok, olijven en tapenade. Ze wist niet dat er sesamzaad (waar ze zwaar allergisch voor was) in het brood was verwerkt. Het stond niet op het etiket.

Tegen het einde van de vlucht besloot ze de baguette te eten en reeds na een hap werd duidelijk dat er iets mis was. Ze kreeg rode uitslag rond haar borstkas en haar keelgaten zwollen op, waardoor ze moeite kreeg met ademen. Uiteindelijk trad er een hartstilstand op. Haar vader, eigenaar van een speelgoedketen, diende zijn dochter tevergeefs twee met adrenaline gevulde injectiespuiten toe. Een toegesnelde arts ging over tot reanimatie, wat evenmin bleek te helpen. Het cabinepersoneel vertelde hem niet dat er extra injectiespuiten en een defibrillator voor handen waren in het toestel.

Defibrillator

Gevraagd waarom de bemanning zelf niet het initiatief had genomen de defibrillator erbij te halen, vertelde gezagvoerder Harris dat de landing inmiddels was ingezet, wat betekent dat zijn staf bij de deuren moet zitten. ‘Er waren vijf bemanningsleden op deze vlucht en het toestel heeft vier paar deuren,’ legde Harris uit, ‘dus we zaten al met een tekort aan personeel om alle deuren te bewaken.’ Toen het toestel stil stond, kwam men in actie. De tiener had toen al vijf minuten niet geademd.

De zaak heeft voor beroering gezorgd in de Britse media. Hoewel het lang niet zeker is of een defibrillator het leven van het meisje zou hebben gered, speelt de vraag of het personeel van de nationale vliegmaatschappij het protocol bij deze uitzonderlijke situatie misschien had moeten negeren. Een nieuwslezer van ITV kon zijn ongeloof amper verborgen houden, toen hij de verdediging van de gezagvoerder voorlas. ‘Wat is er gebeurd met het gezonde verstand?’, luidt de strekking van reacties op sociale media.

Dezelfde vraag speelt ook bij het Grenfell-onderzoek. Op 14 juni 2017 brandde de Grenfell-toren in de Londense wijk Kensington volledig uit, waarbij 30 doden en 74 gewonden vielen in 120 appartementen. Verantwoordelijken binnen de brandweer hielden die rampnacht lang vast aan het ‘Blijf binnen’-protocol, zelfs toen de flat als een fakkel brandde.