Brit schuldig aan moordcomplot tegen Pakistaanse blogger in Rotterdam

Ahmad Waqass Goraya bericht via sociale media al jarenlang kritisch over mensenrechtenschendingen door Pakistaanse overheidsdiensten. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De ‘huurmoordenaar’, Muhammad Gohir Khan, een Londenaar van Pakistaanse afkomst, kreeg vorig jaar omgerekend 120 duizend euro aangeboden van onbekende personen in Pakistan om de activist Ahmad Waqass Goraya te vermoorden in zijn woonplaats Rotterdam.

Khan reisde in juni 2021 per trein en bus naar Rotterdam, kocht een mes bij een Blokkerfiliaal en bespioneerde Goraya’s woning, maar trof zijn doelwit niet aan. Toen hij enkele dagen later onverrichterzake naar Londen terugkeerde, werd hij bij aankomst opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Politie-onderzoek bracht het complot aan het licht.

Doodsbedreigingen

Het moordplan mislukte omdat Waqass Goraya al in februari door de Nederlandse politie was gewaarschuwd dat er mogelijk een aanslag op zijn leven werd beraamd. Hij werd met zijn gezin direct op een veilige plek ondergebracht. Goraya krijgt al jarenlang doodsbedreigingen. In 2018 liet de Amerikaanse FBI hem weten dat hij op een Pakistaanse dodenlijst stond.

De Britse aanklager wist tijdens het proces in Londen overduidelijk te maken dat er inderdaad sprake was van een moordplan tegen Goraya. Dat bleek onder meer uit honderden Whatsapp- en Signalberichten tussen Khan en ene MudZ (ook Muzzamil of Papa genoemd) over de details en de prijs van de klus, alsmede uit schimmige banktransacties tussen Pakistan en Londen.

De identiteit van MudZ is niet bekend, maar het betreft volgens justitie iemand in Pakistan. Er is daarnaast sprake van een ‘grote baas’. Goraya zelf is er zeker van dat de Pakistaanse geheime diensten achter het complot zitten. Hij riep de Britse en Nederlandse autoriteiten vrijdag na het jury-oordeel op de zaak verder te onderzoeken. ‘Het mag hier niet ophouden.’

Mogelijk levenslang

De verdachte, Khan, hield tijdens het twee weken durende proces vol dat hij nooit van plan was geweest Goraya daadwerkelijk te vermoorden. Hij zou alleen de 120 duizend euro hebben willen opstrijken om zijn schulden af te betalen. Khan, die geregeld in tranen uitbarstte, krijgt 11 maart zijn straf te horen. De rechter kan hem tot levenslang veroordelen.

Waqass Goraya (40) is een in 2007 uitgeweken Pakistaanse activist die op sociale media al jarenlang strijdt voor het vrije woord, en zich kritisch uitlaat over de politieke en mensenrechtensituatie in Pakistan, met name over de rol van het leger en de inlichtingendiensten. Die maken zich straffeloos schuldig aan verdwijningen en liquidaties van journalisten en activisten, in Pakistan zelf maar ook in het buitenland. Goraya zelf werd in 2017 tijdens een bezoek aan Pakistan ontvoerd en gemarteld.

Reporters Without Borders (RSF), een internationale ngo die zich sterk maakt voor de persvrijheid en veiligheid van journalisten, is blij met de uitspraak van de jury. ‘Dit is een zeldzame stap op weg naar het afdwingen van juridische verantwoording voor transnationale misdaden tegen journalisten. Te vaak nog moeten journalisten in angst leven vanwege de voortdurende bedreigingen vanuit de landen waaruit ze gevlucht zijn’, aldus Rebecca Vincent, directeur Internationale Campagnes van RSF.