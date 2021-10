Bring in the Army: Britten wachten op het benzineleger

Militairen krijgen instructies voor het rijden met tankwagens. Maandag zijn ruim tweehonderd militairen, onder wie honderd chauffeurs, begonnen met het leveren van brandstof bij drooggevallen benzinepompen. Beeld Brits Ministerie van Defensie

In de verte komt pompbediende Prakash met een bord aanlopen. Taxichauffeur Bernard, die al een kwartier in de rij staat, zucht. ‘Zul je net zien, dat er geen benzine meer is.’ Wanneer hij de letters kan lezen, volgt de opluchting. ‘Alleen de benzine is op, er is nog diesel!’ Terwijl hij met zijn black cab in slakkentempo de BP-pomp aan Kidbrooke Park Road nadert, gaat Benard tekeer tegen de regering. ‘Waarom heeft ‘this fucking idiot Johnson’ het leger nu pas ingezet om tankwagens rond te rijden? We staan al een week in eindeloze rijen.’

Nu de Britse benzinecrisis uit de hand dreigt te lopen, heeft de Britse regering in lichte paniek een beroep gedaan op de gewapende eenheden. Leden van de genie rijden vanaf maandag met tankwagens rond, dit om het tekort aan chauffeurs tijdelijk te verhelpen. Het is niet voor het eerst dat militairen worden ingezet. De laatste jaren is het Britse leger steeds meer gaan dienen als crisisdienst. Tijdens de Olympische Spelen van 2012 controleerden soldaten toegangsbewijzen, tijdens de overstromingen van 2014 sjouwden ze met zandzakken, en tijdens de coronacrisis zetten ze prikken.

Militairen hebben bij een oliedepot gele jasjes gekregen die ze moeten dragen als ze brandstof transporteren. Beeld REUTERS

En nu moeten ze dus het eiland draaiende houden. Al ruim een week moeten Britse automobilisten al hun geduld, reserve en creativiteit aanwenden om te kunnen blijven rijden. Op de wegen is het rustiger en de auto’s die rijden, lijken dat langzamer, dus zuiniger, te doen dan normaal. Het benzineoffensief van de strijdkrachten heeft het zuidoosten van Londen maandagmiddag nog niet bereikt. ‘Ik ben langs acht pompen gereden’, vertelt Bernard, ‘allemaal droog. Ik weet zeker dat de soldaten met een ovatie zullen worden ontvangen. Clap for soldiers!’

Oorzaken

Over de oorzaken van de crisis lopen de meningen uiteen. ‘De tabloids hebben onnodig paniek gezaaid’, weet Abby, een jonge lerares die van de ene pomp naar de andere loopt, op zoek naar een paar liter benzine voor de door haar gehuurde auto, ‘en daarnaast is er een spectaculair falen van onze politici. Dit was geheel voorspelbaar. Nu willen ze chauffeurs uit de rest Europa hierheen halen. Waarom zouden die ons nu gaan helpen, nadat ze afgelopen jaren het gevoel hebben gekregen dan ze niet welkom waren?’

De Brexiteer Bernard, die al 25 jaar door Londen rijdt, ziet het anders en wijst op een ander probleem. ‘De oliemaatschappijen hebben hun chauffeurs jarenlang uitgeknepen en velen van hen zijn overgestapt naar supermarkten als Marks & Spencer, die meer betalen voor minder zwaar werk. Wat ik niet begrijp: hoe kunnen we een tekort aan chauffeurs hebben als er 1.5 miljoen werklozen zijn? Een halve eeuw geleden vlogen we al naar de maan, en nu kunnen we niet eens vrachtwagens laten rondrijden.’

Bij de pompen krijgen mensen met essentiële beroepen voorrang, zoals Barry die noodreparaties verricht voor woningbouwvereniging Mears. Op zijn telefoon toont de 61-jarige technicus een brief die bewijst dat hij voorrang heeft. ‘Het probleem is dat je eerst een half uur in de rij moet staan om de speciale pomp te bereiken’, zegt hij, ‘ik moet mijn tank echt volgooien. Als-ie leeg is, kan ik niet werken, kan ik geen mensen helpen en moet ik van mijn werkgever een vakantiedag opnemen.’

Vechtpartijen

De logistieke problemen hebben tot een nieuwe variant van road rage geleid: benzineboosheid. In het nabijgelegen Welling bedreigde een automobilist een collega-weggebruiker onlangs met een mes. Op Facebook worden opnamen van pompruzies gretig gedeeld. ‘Bij deze pomp was zondagavond ook een vechtpartij’, zegt buurtbewoonster Naomi, ‘nadat iemand via een sluiproute probeerde voor te dringen. De coronacrisis heeft geleid tot nogal wat opgehoopte agressie.’

De lockdowns zijn er de oorzaak van dat de DVLA, het Britse CBR, een achterstand heeft opgebouwd bij het verwerken van 40 duizend grote rijbewijzen. Omdat een ongeluk nooit alleen komt, had Londen maandag wederom te maken met een verkeerschaos omdat milieuactivisten vier strategische punten van de binnenste ringweg hadden geblokkeerd. Bij een brug werden leden van de actiegroep Insulate Britain weggesleept door woedende wegwerkers, ambulancebroeders en bestuurders van bestelbusjes.

In Kidbrooke, waar een liter benzine omgerekend 1.58 euro kost, is Citroen-bestuurder Mayuran de rust zelve. Deze medewerker van supermarkt Tesco benut de wachttijden met het lezen van het nieuws via zijn mobiele telefoon. ‘Het is allemaal erg frustrerend, maar ik merk dat de situatie al wat aan het verbeteren is. Vorige week stond ik een uur in de rij, vandaag ben ik na de half uur al aan de beurt.’ Een van de automobilisten voor hem blijkt bij het afrekenen drie flinke pakken toiletpapier te hebben ingeslagen.

Voor alle zekerheid.