Brillenkoning Del Vecchio was een atypisch uithangbord van het Italiaans kapitalisme

Giorgio Armani en Leonardo Del Vecchio (rechts) in Milaan in 2013. Beeld Getty Images

Ray Ban, Pearle, Oakley: vroeg of laat zijn ze allemaal opgeslokt door het brillenconglomeraat Luxottica, in 1961 opgericht door Leonardo Del Vecchio. De Milanees veranderde het denken over brillen en zonnebrillen, die hij niet beschouwde als noodzakelijk kwaad, maar als mode-item.

Monturen maakten Del Vecchio multimiljardair. Bij zijn dood werd zijn vermogen geschat op zo’n 27 miljard euro. Daarmee is de familie Del Vecchio de op een-na-rijkste dynastie van Italië, na de familie Agnelli, eigenaren van Fiat.

Maar anders dan de Fiat-erfgenamen was Leonardo Del Vecchio een selfmade man, wiens levensloop tot de verbeelding spreekt. Als 7-jarige stuurde zijn moeder de kleine Leonardo, haar vierde kind, naar een weeshuis. Zijn vader, een straatverkoper van groente en fruit, was kort voor zijn geboorte overleden.

‘Ik moet werken en heb niemand om op hem te passen’, schreef ze in een brief aan het weeshuis, die dagblad Corriere della Sera citeert. ‘Ik laat hem liever bij jullie opnemen dan dat hij overdag op straat rondzwerft, zo krijgt hij ook een betere opleiding.’ In interviews zei Del Vecchio later dat hij zich alleen de triestigheid van het weeshuis herinnerde.

Ontstaan van Luxottica

Op 14-jarige leeftijd verliet hij het internaat. In het naoorlogse Milaan vond hij een baantje als loopjongen, in een werkplaats voor brillenonderdelen. Via avondscholen en dubbele diensten, onder andere als metaalbewerker, slaagde Del Vecchio er als twintiger in om zijn eigen onderdelenfabriekje te openen. Hij was inmiddels getrouwd en vader van twee kinderen. De gemeente van Agordo, een afgelegen bergdorp in Veneto, bood hem gratis ruimte, om de leegloop tegen te gaan.

Luxottica groeide gestaag. Later ging het bedrijf ook eigen brillen produceren en vanaf de jaren tachtig keek Del Vecchio steeds meer over de grenzen van Italië, waar Luxottica internationale brillenmerken zoals Ray-Ban en Oakley begon op te kopen.

Het bedrijf produceert ook brillen voor talloze luxemerken als Armani, Bulgari en Ralph Lauren. In 1990 bracht Del Vecchio zijn Luxottica naar de beurs van Wall Street, tien jaar later volgde een gang naar de beurs van Milaan.

Afstand van de politiek

Del Vecchio was een atypische Italiaanse magnaat, die zes kinderen heeft maar geen familieopvolging creëerde. Ook hield hij afstand van de schijnwerpers. Tot 1986 was hij compleet onbekend, toen de pers hem min of meer per toeval ‘ontdekte’, omdat hij een ridderlijke onderscheiding kreeg.

In 1991 was het definitief gedaan met de schaduw, omdat Del Vecchio de krantenkoppen haalde als rijkste man van het land. Maar terwijl collega-tycoon Silvio Berlusconi in die jaren juist zijn politieke entree maakte, bleef Del Vecchio ver van de achterkamertjes in Rome.

De afstand van de politiek behield hij ook in zijn latere leven. Toen hij hoorde dat managers bezig waren een bezoek van president Giorgio Napolitano (2006-2015) aan de fabriek te regelen, blokkeerde hij dat volgens linkse krant Domani met de woorden: ‘Ik vraag geen gunsten aan de politiek.’

De krant bestempelt de ondernemer mede daarom als een uitzondering die de regel bevestigt. Zijn levensverhaal bewijst dan ook niet, zoals het merendeel van politiek en media graag suggereert, dat het Italiaanse kapitalisme meritocratisch is, stelt het dagblad.

‘Del Vecchio is een voorbeeld voor vandaag en morgen’, schreef Europarlementariër Paolo Gentiloni. Premier Mario Draghi prees hem omdat hij ‘Agordo en het hele land naar het centrum van de wereld van innovatie gebracht heeft.’

Domani is het daar niet mee eens en karakteriseert Del Vecchio’s succes vooral als een toevalstreffer, ‘van een kleine, simpele brillenmaker uit Agordo, die geen woord Engels sprak en zich van de beursgang op Wall Street alleen herinnerde dat de risotto die hij na de ceremonie at erg lekker was.’

Berouw

Verder klinkt er in Italië amper een onvertogen woord over de wereldwijde brillenkoning, die tien jaar na zijn pensioen in 2004 weer besloot terug te keren in de top van Luxottica. Als 81-jarige sloot hij vervolgens nog een van zijn belangrijkste deals: de fusie met het Franse bedrijf Essilor in 2017.

In de internationale media kreeg Luxottica wel vaak stevige kritiek, omdat het bedrijf zo’n groot deel van de markt in handen heeft dat er volgens sommigen sprake is van een monopoliepositie, die de prijzen onnodig hoog maakt. Het bedrijf heeft na de fusie met Essilor ongeveer 30 procent van de markt in handen.

Del Vecchio zelf, die zijn zes kinderen kreeg bij drie vrouwen, noemde in interviews maar één punt waarvan hij berouw had: ‘Ik realiseer me nu pas dat ik, door mezelf helemaal aan de fabriek en collega’s te wijden, weinig tijd met mijn kinderen heb doorgebracht.’