Brigitte Macron spant rechtszaak aan tegen nepnieuwsverspreiders die beweren dat ze transgender is

Brigitte Macron (rechts) met haar echtgenoot, de Franse president Emmanuel Macron. Nepnieuws doet de ronde dat Brigitte Trogneux (haar meisjesnaam) als man is geboren. Beeld Getty

Sinds enkele maanden circuleert het verhaal dat Brigitte Trogneux (haar meisjesnaam) in 1953 is geboren als Jean-Michel Trogneux. Dat zij drie kinderen heeft, doet daar niets aan af. Zij is de vader van de kinderen, een werkelijkheid die verborgen wordt gehouden door een enorm complot, aldus de verspreiders van het verhaal.

Dat Brigitte Macron transgender zou zijn, werd voor het eerst verkondigd op de Facebookpagina van ‘niet-officieel journalist’ Natacha Rey, een fel tegenstander van vaccinaties en de ‘gezondheidsdictatuur’ van president Macron. Daarna woekerde het idee verder op sites en sociale media van extreem-rechts, antivaxers en gele hesjes. Rey poseerde zelfs voor een foto met de omstreden komiek Dieudonné, veroordeeld wegens antisemitisme.

De krant Le Monde vindt dat de kwestie niet moet worden opgeblazen. ‘De episode onthult de obsessie van de Franse mediawereld dat de Franse presidentsverkiezingen van 2022 geparasiteerd kunnen worden door lasterlijke complottheorieën, zoals bij de laatste twee Amerikaanse verkiezingen gebeurde’, aldus Le Monde. In 2016 geloofden aanhangers van Donald Trump dat de Democraten onder leiding van Hillary Clinton een pedofielennetwerk runden vanuit een pizzeria in Washington. In 2020 maakte de QAnon-theorie furore, die verkondigde dat de elite zich schuldig maakte aan misbruik van kinderen in satanische rituelen.

Naar Amerikaans voorbeeld

De campagne tegen Brigitte Macron is geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden, compleet met de beschuldiging dat zij een satanische kindermisbruiker is. Maar vooralsnog heeft de theorie over ‘Jean-Michel Trogneux’ lang niet de kracht van QAnon in de Verenigde Staten, stelt Le Monde. In een week werd er 60 duizend keer over getwitterd, niet bijzonder veel. Bovendien zaten er talloze tweets bij waarin de theorie werd verworpen of bespot.

In de belangrijkste community van Franse QAnon-aanhangers, de DéQodeurs, werd het verhaal een ‘stommiteit’ genoemd, of zelfs een poging om de aanhangers van complottheorieën in diskrediet te brengen door het verspreiden van een totaal onwaarschijnlijk verhaal.

Internetlaster is ook geen totaal nieuw fenomeen in Frankrijk. In 2017 deed het verhaal de ronde dat presidentskandidaat Emmanuel Macron een homoseksuele relatie zou onderhouden met de baas van Radio France. Het gerucht was zo hardnekkig dat Macron zich genoodzaakt zag publiekelijk te verklaren dat hij elke nacht het bed deelde met Brigitte.