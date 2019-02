Brexitvoorstel Labour van de baan: Corbyn zal tweede referendum moeten steunen

Het Brexitvoorstel van Labour is woensdagavond gesneuveld in het Lagerhuis. Jeremy Corbyns amendement kreeg steun van slechts 240 Lagerhuisleden, terwijl 323 er niets van moesten hebben. Het betekent dat Labour een referendum zou moeten gaan steunen als Mays Brexitakkoord over twee weken wederom ten onder gaat. Corbyn is geen voorstander van een tweede volksraadpleging maar is onder druk van zijn partij maandag toch akkoord gegaan.

Jeremy Corbyn. Beeld AFP

De Britse sociaal-democraten zijn voor een zachte Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk binnen de Douane-unie blijft en nauw verbonden met de gemeenschappelijke markt. Het lijkt een beetje op een lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte. Volgens de Conservatieven is dit alleen maar een Brexit in naam. Het voorstel zou een einde maken aan het Ierse grensprobleem, maar het eiland kan geen onafhankelijke handelsbeleid voeren met de rest van de wereld.

Corbyn-getrouwen begonnen meteen na de stemming voorzichtig vraagtekens te zetten bij zo’n referendum. Woordvoerder Justitiezaken Richard Burgon tweette bijvoorbeeld dat als er een verlenging van de Brexitdeadline komt, er genoeg tijd komt om andere paden te verkennen. Binnen Labour is er angst hun kiezers in Noord-Engeland, van wie een goed deel (nog steeds) voor de Brexit is, zo’n tweede referendum ervaren als verraad aan de uitslag van het eerste referendum.

Het gezag van Corbyn is de laatste dagen sterk afgenomen. Zo lijkt zijn zeer eurosceptische spindoctor Seumas Milne – tijdelijk – van het politieke toneel te zijn verdwenen. Tekenend is ook de schorsing van Chris Williamson, een van Corbyns beste kameraden in de Labour-fractie. Williamson had gezegd dat de partij te veel schuld erkent in de antisemitisme-affaire. Er werd een onderzoek naar hem ingesteld, maar Corbyn wilde hem niet schorsen. Woensdagmiddag gebeurde dat alsnog.