Brexitpartij-leider Nigel Farage besmeurd met milkshake, een trendy protestmiddel

Rotte eieren zijn uit, milkshakes zijn in. In Groot-Brittannië hebben linkse en eurogezinde activisten McDonald’s ingezet bij hun politieke strijd. Tijdens een wandeling door het centrum van Newcastle werd Nigel Farage maandag besmeurd met een banaan-en-karamel-milkshake. Een paar dagen eerder, in Edinburgh, had de politie McDonald’s verzocht de verkoop van milkshakes bij een bezoek van de leider van de Brexitpartij tijdelijk te staken.

De 32-jarige milkshakegooier van Newcastle, Paul Crowther, is gearresteerd en hem zal openbaar geweld ten laste worden gelegd. Hij verklaarde geen enkele spijt te hebben.

De trend begon enkele weken geleden in Bury, waar Tommy Robinson werd overgegoten met een milkshake door een voorbijganger, Danyaal Mahmud, die niet gediend was van diens nationalistische praatjes. Een soortgelijk tafereel herhaalde zich enkele dagen later in Warrington, elders in Noordwest-Engeland, waar de vechtlustige oud-leider van de English Defence League kandidaat staat voor de Europese verkiezingen.

De methode sloeg aan. In Cornwall kreeg Ukip-kandidaat Carl Benjamin, die zich op vuige wijze had uitgelaten over een Labour-Lagerhuislid, het te verduren, evenals de bus van zijn partij. Een nieuw werkwoord was geboren: milkshaking. De aandacht verlegde zich naar Farage, die momenteel op kop gaat in de peilingen. Zijn lijfwachten stonden machteloos in Newcastle. ‘Hoe kon dit gebeuren?’, mompelde een boze Farage terwijl hij in veiligheid werd gebracht.

Illegale donaties

Het aanvallen van politici met etenswaren is niet nieuw. Tijdens de verkiezingscampagne van 2001 ging vicepremier John Prescott een man te lijf nadat die een ei op zijn hoofd had laten uitspatten. Een tijd lang was ook een taart een geliefd middel om politici van hun stuk te brengen. Milkshakes hebben als voordeel dat ze goedkoop en effectief zijn. Burger King adverteerde zelfs voor haar milkshakes op plekken waar campagnes worden gevoerd.

Farage zag er de lol niet van in. ‘Helaas zijn sommige remainers geradicaliseerd,’ tweette hij, ‘zodanig dat normaal campagnevoeren onmogelijk aan het worden is.’ Het was toch al een tegenvallende campagnedag voor Farage, omdat de kiescommissie de financiën van de Brexitpartij gaat onderzoeken, nadat oud-premier Gordon Brown het vermoeden heeft geuit dat er via PayPal illegale buitenlandse donaties zijn ontvangen. Farage ontkent dit ten stelligste.