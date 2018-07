Brexiteers zorgen voor coup in Lagerhuis - Brexit-voorstel May fundamenteel veranderd

Theresa May. Foto REUTERS

In het Lagerhuis stemde een Kamermeerderheid voor een amendement waarin staat dat de Britten alleen btw en handelstarieven gaan invoeren voor de EU als het andersom ook gebeurt. De kans dat Brussel daarmee akkoord gaat is gering, zodat May’s White Paper mogelijk bij het oud papier kan.

May had eerder op de dag haar steun aan het amendement verleend, wat weer zorgde voor een opstand van de eurogezinden binnen de Conservatieve Partij. De regering won de stemming uiteindelijk nipt met 305 – 302. Een onderminister is nu uit onvrede opgestapt.

Koers

Het was de belangrijkste van de zeven Brexit-stemmingen die gaandeweg de avond gehouden zijn. De brexiteers zijn zeer ontevreden over de nieuwe koers van May en doen er alles aan om de pure Brexit te ‘redden’. Het bewuste amendement was op tafel gelegd door oud-minister Priti Patel en had onder meer de steun van oer-brexiteer Jacob Rees-Mogg.

Sommige brexiteers zijn zelfs bereid om in zee te gaan met de oppositie om May te stoppen. Dinsdag brengt de regering een motie in stemming waarin het voorstelt om het zomerreces donderdag al te laten beginnen, vijf dagen eerder dan gepland. Hiermee hoopt het een opstand tegen May tegen te gaan.