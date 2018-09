Brexiteers bereiden coup tegen Britse premier May voor

Een groep van zo’n vijftig Brexiteers van de Conservatieve Partij is dinsdagavond bijeengekomen om een coup tegen de Britse premier Theresa May te beramen. Ze zijn buitengewoon ontevreden over Mays voorstel dat de Britten met één been in de Europese Unie houdt.

Boegbeeld van de groep is Boris Johnson, die het voorstel heeft omschreven als een ‘bomgordel’. De bijeenkomst vond plaats In de Thatcher-zaal van Portcullis House, het nieuwste van de parlementsgebouwen. Een passende locatie, omdat May van plan is langer aan de macht te blijven dan Margaret Thatcher, die elf jaar premier is geweest.

Eurosceptische veteranen die Thatcher goed hebben gekend, zaten in de zaal naast jonge Brexiteers die de IJzeren Dame alleen kennen van boeken, beelden en koffiekamerverhalen. Laatstgenoemden waren, zo berichtten Britse media, het luidruchtigst. Over een ding waren alle aanwezigen het eens: May moet weg, als het kan al voor het Conservatieve partijcongres dat eind deze maand in Birmingham begint.

Als minimaal 48 conservatieve Kamerleden een brief aan fractievoorzitter Graham Brady sturen waarin ze hun vertrouwen in de premier opzeggen, komt er automatisch een stemming over het leiderschap. Momenteel liggen er 35 epistels, maar er gaan geruchten dat er binnenkort een stapel bijkomt. Als May de vertrouwensstemming verliest, komt er een leiderschapsverkiezing. Kamerleden kunnen zich kandideren, waarna hun collega’s meerdere stemmingen houden totdat er twee kandidaten overblijven. Vervolgens is het woord aan de partijleden.

Boris Johnson kandidaat

Boris Johnson is de voornaamste kandidaat om May op te volgen, maar hij heeft weinig steun binnen de fractie. Ook hebben prominente Conservatieven al laten weten niet onder hem te zullen dienen of zelfs uit de partij te stappen. Een andere kandidaat is Sajid Javid, de minister van Binnenlandse Zaken en zoon van een Pakistaanse immigrant.

Voor het Brexit-proces in Brussel zal zo’n verkiezing grote gevolgen hebben. Eerder deze week liet Michel Barnier zich juist gematigd positief uit over Mays Chequers-voorstel, dat volgens Brexiteers zo dood als een dodo is.

Handelsakkoord

Vraag is wat de Brexiteers willen. David Davis en Boris Johnson opteren voor een verbeterde versie van het Europees-Canadese handelsakkoord. Maar geharde Brexiteers presenteerden enkele uren voor het coupberaad hun World Trade Deal. Ze willen helemaal geen akkoord zodat de Britten vrij kunnen handelen op basis van de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie. Zonder het economisch degelijk te onderbouwen beweerden ze dat Britse huishoudens er in dat scenario omgerekend 3.000 euro op vooruit gaan.