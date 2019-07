Brexiteer Boris Johnson wordt nieuwe premier van Verenigd Koninkrijk

Boris Johnson verlaat dinsdagochtend zijn kantoor en gaat op weg naar het hoofdkantoor van de Conservatieve Partij voor de uitslag van de leiderschapsstrijd. Beeld AFP

De charismatische brexiteer kreeg ruim 92 duizend stemmen, bijna twee keer zoveel als minister van Buitenlandse Zaken Hunt. In totaal mochten bijna 160 duizend leden van de Conservatieve Partij stemmen. Van hen bracht ruim 87 procent zijn stem uit. Johnsons mandaat is iets kleiner dan dat van David Cameron die in 2005 68 procent van de leden achter zich had gekregen na een strijd met David Davis. Voor Johnson, die Winston Churchill als zijn voorbeeld ziet, is het altijd een droom geweest om premier te worden.

Met de uitverkiezing van Johnson breekt een nieuw hoofdstuk aan in de Britse politiek, die tot op het bot verdeeld is geraakt sinds het Brexit-referendum van 2016. De Britten stemden met een kleine meerderheid voor een vertrek uit de Europese Unie, maar het is nog niet gelukt op een georganiseerde manier de uitgang te vinden. De vraag is of dat onder leiding van Johnson wel gaat lukken. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft hij steeds beweerd niet terug te schrikken voor een no-deal-brexit op 31 oktober.

Pyrrusoverwinning

De grote vraag nu is of de classicus een pyrrusoverwinning heeft geboekt. Binnen zijn eigen partij bestaat grote weerstand tegen Johnson, met name vanwege diens bereidheid om de EU zonder akkoord te verlaten, hetgeen kan leiden tot grote economische en maatschappelijke schade. De blonde politicus heeft slechts een meerderheid van twee stemmen in het Lagerhuis. Die meerderheid kan halveren als de Conservatieven volgende week, zoals verwacht, een tussentijdse verkiezing in Wales verliezen.

De afgelopen jaren steunde de regering van May op een wankele gedoogcoalitie van de intern verdeelde Conservatieve partij en de onbuigzame Noord-Ierse DUP. Labour zal naar verwachting na het zomerreces met een motie van wantrouwen komen. Sommige Conservatieve Kamerleden, onder wie oud-ministers, hebben al aangeven desnoods met de oppositie mee te stemmen als er een No Deal aan zit te komen. Dat zal nieuwe verkiezingen tot gevolg hebben, wat voor Johnson een kans kan zijn om zijn meerderheid uit te breiden.