Brexit-strop van half miljard: naar Nederland verhuizend medicijnbureau moet huur in Londen blijven betalen

De bouwlocatie aan de Zuidas waar een kantoor voor het geneesmiddelenbureau Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) wordt gebouwd. De nieuwbouw is waarschijnlijk pas in november 2019 klaar.

Het medicijnbureau, dat toeziet op de kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen die tot de Europese markt worden toegelaten, moet weg uit Londen vanwege de nakende Brexit. Dat is volgens rechter Marcus Smith desondanks geen reden een streep te zetten door het Londense huurcontract. De overeenkomst voor Churchill Place nummer 30 in Canary Wharf, de chique financiële buurt die gebouwd is als aanvulling op de Londense City, loopt nog tot 2039. Volgens EMA is de Brexit een onverwachte gebeurtenis die roet in het eten strooit. Dat zien de Britten anders. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere bedrijven die vanwege Brexit hun Britse kantoren willen verplaatsen naar het Europese vasteland.

Enorme schade

Het is onduidelijk in hoeverre de Europese belastingbetalers zullen opdraaien voor de schade van ruim een half miljard euro. Mogelijk legt het EMA de zaak voor aan het Europese Hof. Een alternatief is dat zij een onderverhuurder vindt voor het gebouw. De tijd dringt: de officiële verhuizing naar Nederland staat al gepland voor 29 maart. Een van de beloftes waarmee het nieuwe thuisland het geneesmiddelenbureau heeft gelokt, is een ‘naadloze’ overgang. In totaal heeft de Rijksgebouwendienst 255 miljoen euro betaald voor het nieuwe onderkomen. Daarvoor moet het EMA dan wel gewoon huur betalen.

Maar liefst negentien lidstaten waren in de race voor de organisatie, goed voor zo’n 900 ruim betaalde banen voor hoogopgeleiden. De wetenschappers en farmaceuten die het EMA bezoeken zijn nog eens goed voor jaarlijks 30 duizend hotelovernachtingen.

Na een biedingsstrijd waarin de gemoederen hoog opliepen, trok in november 2017 uiteindelijk de Nederlandse hoofdstad aan het langste eind. Op een steenworp afstand van station Amsterdam RAI wordt op dit moment in sneltreinvaart het gloednieuwe, speciaal ontworpen hoofdkwartier uit de grond gestampt. Dat moet in november klaar zijn. In de tussentijd bivakkeren de Europeanen in een kantoorgebouw naast station Sloterdijk.