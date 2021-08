Brexit-onderhandelaar Barnier wil de nieuwe president van Frankrijk worden

Michel Barnier Beeld AP

Dat heeft Barnier donderdagavond officieel bekendgemaakt op de Franse zender TF1. Hij hintte al een tijdje op zijn deelname aan de verkiezingen. Barnier (70) kent een lange politieke loopbaan en vervulde sinds 1993 verschillende ministersposten in Frankrijk, onder meer onder de presidentschappen van Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy. In 2005 werd hij, een jaar na aantreden, ontslagen als minister van Buitenlandse Zaken nadat Frankrijk ‘non’ had gezegd bij het referendum over de Europese Grondwet.

In 2009 werd Barnier eurocommissaris voor de interne markt. Ondanks zijn prominente functies maakte Barnier, een technocraat, weinig naam bij het grote publiek. Als onvermurwbare Brexit-onderhandelaar namens de Europese Commissie kwam de bekendheid er toch. Met die naamsbekendheid, in combinatie met zijn uitgebreide politieke ervaring, wil Barnier zich in april 2022 presenteren als hét rechts-conservatieve alternatief voor de centrist Macron, de huidige president die graag een tweede termijn wil vervullen. Sinds zijn verkiezing in 2017 schoof Macron op naar rechts. Barnier zal rechts van hem Marine Le Pen van het populistische Rassemblement National vinden.

Gevraagd naar het verschil tussen hem en Macron wijst Barnier in gesprek met Le Figaro op het belang van gezamenlijkheid. ‘De president van de Republiek moet bijeenbrengen', en ‘kan niet alles alleen doen. Hij heeft een actief en alert parlement nodig, decentrale overheden, sociale dialoog. Frankrijk zal sterker zijn als ze meer gedecentraliseerd is.’

Daarnaast pleit Barnier in de Franse krant voor het herstellen van de Franse invloed in Europa die volgens hem - in tegenstelling tot de Duitse - afneemt. Frankrijk heeft altijd een Europese ambitie gehad, zegt Barnier, maar de afstand tussen Brussel en de burgers moet kleiner. Met zijn EU-ervaring meent Barnier de juiste persoon te zijn de bureaucratie te verminderen en de 'deregulering en naïviteit’ aan te pakken.

Les Républicains

De partij van Barnier, Les Républicains, heeft lang veel macht gehad in Frankrijk, maar ging de afgelopen jaren door een politieke en electorale crisis. De partij werd in juni van dit jaar daarentegen de grootste bij de regionale verkiezingen in Frankrijk. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de opkomst met eenderde van de kiezers erg laag was.

Overigens is het nog niet zeker dat Barnier volgend jaar op het Franse kiesbiljet staat: zijn partij moet hem eerst nog kiezen als presidentskandidaat. Tot dusver meldden oud-minister en parlementslid Valérie Pécresse, voormalig europarlementariër Philippe Juvin en parlementariër Eric Ciotti zich voor de voorverkiezingen van Les Républicains.