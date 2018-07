Brexit-minister David Davis opgestapt na onenigheid over koers – zijn opvolger is een Brexiteer

De Britse Brexit-minister David Davis is zondagavond laat opgestapt. Hij wilde als onderhandelaar niet verantwoordelijk zijn voor de zachte Brexit die zijn bazin Theresa May vrijdag op tafel had gelegd. Zijn opvolger is de Brexiteer Dominic Raab, de huidige staatssecretaris van Volkshuisvesting.

Met Davis is ook de onderminister voor Brexit-zaken Steve Baker, de grote strateeg achter de Brexit-campagne voor het EU-referendum, afgetreden. Alle ogen zijn nu gericht op Boris Johnson, de minister van Buitenlandse Zaken die diep ongelukkig is met Mays Brexit-beleid.

Mokkend waren de Brexiteers akkoord gegaan met het plan van May om de regels en richtlijnen van de EU in de toekomst te zullen blijven volgen. Ze zien dat als een verraad aan de kiezers die voor de Brexit hebben gestemd en wijzen erop dat May de afgelopen twee jaar heeft beloofd te opteren voor een breuk met Brussel. De wapenstilstand tussen de Brexiteers en Eurogezinden heeft nog geen twee dagen mogen duren. Voor de ervaren Brexiteer Davis bleek de maat vol te zijn en in zijn ontslagbrief hekelde hij May. Hij zou heimelijk op het premierschap mikken.

Afgelopen jaar dreigde de 69-jarige minister al meerdere malen met aftreden. Hij was vol goede moed, en zonder veel voorbereiding, begonnen aan de Brexit-onderhandelingen, als de Britse opponent van Michel Barnier. Het was zijn verwachting dat de sleutel tot het Brexit-succes bij Angela Merkel lag, maar dat was een misrekening. May was niet tevreden over Davis, getuige haar besluit om de topadviseur Olly Robbins van het Brexit-departement naar Downing Street te halen. De Eurogezinde Robbins bepaalde vervolgens het Brexit-beleid.

Kabinetscrisis in de maak

Davis is de zesde bewindsman die binnen acht maanden is opgestapt. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Priti Patel, vice-premier Damian Green, minister van Defensie Michael Fallon, minister van Onderwijs Justine Greening en minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd gingen hem om verschillende redenen voor. Het vertrek van Davis, die in 2005 de verkiezing om het leiderschap van de Conservatieve Partij verloor van David Cameron, is een grote klap voor May, vooral omdat dit het begin van haar langverwachte einde kan zijn.

De vraag is wat Boris Johnson nu gaat doen, het enfant terrible van het kabinet-May, die al jaren loert op het leiderschap van de partij. Nu hij het compromisvoorstel van May heeft afgedaan als ‘een drol’ kan hij moeilijk aanblijven zonder zijn geloofwaardigheid te verliezen. Hij geeft vandaag een persconferentie over het Balkan-beleid, maar de vragen zullen vooral gaan over zijn eigen toekomst. Johnson, gehaat door Remainers, is nog steeds uiterst geliefd bij de partijleden van de Conservatieve Partij.

May moet zich in de avonduren verantwoorden bij haar fractiegenoten. Zeker zestig Kamerleden hebben grote moeite met haar zachte Brexit-koers, maar haar wegsturen kan leiden tot verkiezingen en een Labour-regering. De leider van de Brexiteers, Jacob Rees-Mogg, heeft via Twitter zijn felicitaties overgebracht aan Davis en Baker. Voor May komt deze couppoging op een akelig moment: eind van de week ontvangt ze Donald Trump, de Amerikaanse president die haar vaak plagerig vraagt hoe het gaat met Brexit.

DD put country before Party. Agonising decision. #Brexit Sarah O'Grady