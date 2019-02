Brexit lokt groeiend aantal bedrijven naar Nederland

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In 2018 besloten onder meer de Japanse zakenbank Norinchukin en mediabedrijf TVT Media vanwege de Brexit tot uitbreiding in Nederland. Financiële dienstverleners als MarketAxess en Azimo, en maritiem verzekeraar UK P&I Club, maakten bekend dat ze hier een kantoor openen. Een grote vis was het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, dat naar Amsterdam kwam.

Het uitblijven van een gereguleerde Brexit lijkt de animo tot een overstap te vergroten. In 2017 waren nog maar 18 bedrijven bezig met het oversteken van het Kanaal. De NFIA benadrukt dat de groep van 250 potentiële overstappers niet alleen bestaat uit Britse bedrijven; ook Amerikaanse en Aziatische ondernemingen ‘heroverwegen hun Europese structuur’ nu onzeker is onder welke economische regels zij binnenkort in Groot-Brittannië moeten opereren. De strijd is nog niet gestreden: veel van die bedrijven zijn ook geïnteresseerd in landen als Duitsland, Frankrijk of Ierland.