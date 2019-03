Brexit levert Nederlandse financiële sector hooguit vijfhonderd banen op

De Zuidas in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Als Groot-Brittannië eind deze maand uit de Europese Unie vertrekt, mogen veel financiële instellingen niet langer hun Europese klanten bedienen vanuit Londen. Op dit moment is van een kleine twintig bedrijven bekend dat zij om die reden Amsterdam als continentale uitvalsbasis zullen kiezen. Daar zitten enkele grote banken tussen als Royal Bank of Scotland en de Japanse Norinchukin Bank, maar ook toonaangevende beurzen als de London Stock Exchange en de Chicago Board Options Exchange.

De Autoriteit Financiële Markten schat dat de teller uiteindelijk op circa dertig bedrijven uitkomt. In dat geval komt het aantal banen iets hoger uit, maar ook de toezichthouder houdt het op ‘enkele honderden’ nieuwe functies. De reden is dat de nieuwkomers hun Londense activiteiten grotendeels intact laten. In Amsterdam wordt slechts een kantoor opgezet om de Europese markt te bedienen. Wel stelt de AFM minimale eisen aan de bezetting. ‘Een bureau en kamerplant is niet genoeg’, laat een woordvoerder weten.

Ongegronde vrees

Niet alle bedrijven kunnen of willen al precies aangeven hoeveel werknemers ze in Nederland gaan inzetten. Enkele zijn onbereikbaar voor commentaar. Het uiteindelijke aantal banen hangt ook af van de vraag of er een ‘harde’, ongeorganiseerde Brexit komt. Mochten Groot-Brittannië en de Europese Unie toch nog tot goede afspraken komen, laat een ondernemer weten, dan kan de personele bezetting in Amsterdam lager uitvallen.

De oorspronkelijke vrees van sommige Britse diplomaten dat na de Brexit Londen zijn status van mondiaal financieel centrum verliest, blijkt hoe dan ook ongegrond. De economische denktank Bruegel rapporteerde dat Groot-Brittannië tot wel 30 duizend banen kon verliezen aan concurrenten als Frankfurt, Parijs, maar ook Dublin en Amsterdam. Een andere schatting kwam zelfs uit op 230 duizend functies die dreigden te verdwijnen.

In werkelijkheid verplaatsen financiële instellingen hoogstens enkele honderden banen. De grote banken kiezen daarbij vaak voor Frankfurt of Parijs, die de afgelopen jaren de rode loper uitlegden. Vermogensbeheerders hebben een voorkeur voor Luxemburg. Amsterdam is vooral in trek bij handelshuizen, beurzen en high frequency traders, ook wel ‘flitshandelaren’ genoemd.