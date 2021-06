Brexit-gezinde zender GB News – tegen ‘cancelcultuur’ – al na een week geraakt door boycot

Medewerkers van GB News bekijken een uitzending van presentator en oprichter Andrew Neil. Beeld AP

GB News is een conservatieve, Brexit-gezinde nieuwszender die zich vooral richt op wat zich buiten Londen en andere grote steden afspeelt. Onder leiding van omroepveteraan Neil heeft de zender zich gemengd in de zogeheten ‘woke wars’. GB News is tegen de ‘cancelcultuur’, tegen identiteitspolitiek en voor de vrijheid van expressie – ook als mensen zich geschoffeerd voelen door bepaalde meningen of opvattingen.

Sinds de lancering, zondagavond, is de linkse pressiegroep Stop Funding Hate bezig met een campagne om adverteerders via sociale media over te halen geen geld te steken in het kanaal. Dat werkte. Meerdere bedrijven verklaarden dat ze niet geassocieerd willen worden met de nieuwe zender, en voegden eraan toe dat reclames zonder hun medeweten door een reclamebureau aan GB News waren verkocht.

Het gaat hierbij om grote namen, zoals Nivea, Bosch, Grolsch, Kopparberg, Ikea, Octopus Energy en de Britse Open University. Sommige bedrijven kwamen erachter dat een boycot juist kan leiden tot het verlies van klanten. Vodafone, Bosch en Ikea bijvoorbeeld krabbelden snel weer terug van de boycot. Hoewel de zender veel kinderziekten heeft, zijn de kijkcijfers beter dan gehoopt. Op de openingsavond versloeg GB News, dat onder toezicht staat van de Britse mediawaakhond, de BBC.

Politieke discussie

Tijdens zijn show heeft Neil, een van de meest vooraanstaande journalisten van Groot-Brittannië, de boycottende bedrijven donderdagavond opgeroepen om bewijzen te leveren voor de beschuldiging dat de zender ‘haat verspreidt’. Tevens nodigde hij bestuurders van de bedrijven uit om bij hem in de uitzending te komen voor een interview. Volgens Neil zijn ze het aan hun stand verplicht om dat te doen, daar ze zich nu in de politieke discussie hebben begeven.

Hij poneerde de stelling dat de topmensen zich als ‘useful idiots’ laten gebruiken door een ‘radicaal-linkse’ groepering die uit is op censuur. Hoewel de boycot financieel schadelijk is, kan GB News ook profiteren van de rel, die gratis publiciteit biedt. ‘Door te worden geboycot heeft GB News de Heilige Graal-status bereikt die haar voortbestaan zal garanderen’, zo schreef mediacommentator Sascha O’Sullivan in de krant CityAM.