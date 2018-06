Brexit-geldschieter Arron Banks had nauwe banden met het Kremlin

De Britse multimiljonair Arron Banks, die de Brexit-campagne grotendeels financierde, had nauwe banden met de Russische ambassadeur in Londen en bracht op het heetst van de referendumcampagne een bezoek aan Moskou. Dit heeft The Sunday Times bekend gemaakt.

Volgens Banks maakt de openbaring deel uit van een heksenjacht tegen Brexit en Donald Trump. De 52-jarige Banks, bijgenaamd Piggy Banks, was een van de vier Brexiteers die kort na Trumps aantreden poseerde op de beroemde foto voor de gouden deur van de Trump Tower. Daar stond ook Nigel Farage op, de beste politieke vriend van Banks. De zakenman, die rijk werd met verzekeringen en die belangen heeft in de Zuid-Afrikaanse diamantwinning, had tonnen gestoken in de Brexit-campagne van leave.eu, de campagnegroep van Farage. Over zijn ervaringen publiceerde Banks het boek The Bad Boys of Brexit.

The bad boys of brexit Foto Arron Banks

Russische ambassadeur

Daarin maakt hij gewag van één ontmoeting van Alexander Yakovenko, de Russische ambassadeur die de laatste maanden zo druk is geweest met het ontkennen van Vladimir Poetin’s betrokkenheid bij de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal. In werkelijkheid had Banks verschillende ontmoetingen met Yakovenko, geregeld door een diplomaat die op verdenking van spionage Groot-Brittannië is uitgezet. Deze man had in 2015 contact gelegd met Banks tijdens een UKIP-congres. Farage, die sympathie koestert voor Poetin, zou daar niets van hebben geweten.

Banks en Yakovenko (ook wel ‘Comical Ali’ genoemd) hadden onder meer een zes uur durende lunch die voornamelijk bestond uit wodka. De topdiplomaat gaf Banks de kans om in Rusland te investeren. Banks zou belangstelling hebben voor zes Russische goudmijnen.

Het nieuws over de multimiljonair, getrouwd met een Russische, kwam naar buiten via Isabel Oakeshot, de ghost writer van Bad Boys. Dat ze naar buiten is getreden, heeft mogelijk te maken met het feit dat The Observer, een krant die weinig op heeft met zowel Banks als Brexit, dezelfde informatie wilde publiceren.

In Banks’ Rusland-netwerk speelt ook Peter ‘Goldfinger’ Hambro een belangrijke rol, een Old Etonian die veel heeft verdiend in de Russische mijnbouw. Ook is gebleken dat Banks advies zocht bij Lord Guthrie, een gepensioneerde stafchef van het ministerie van Defensie die zaterdag toevallig van zijn paard viel tijdens Trooping the Colour, de militaire parades voor de verjaardag van koningin Elizabeth. De connecties tussen Brexiteers en het Kremlin zijn pikant in het licht van de Russische invloed in het Witte Huis.