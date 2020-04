Brexit aangestoken door coronavirus, maar Britten willen in juni al eerste deal

Iemand verkleed als begrafenisondernemer met een krans voor de Europese Unie, nu het Verenigd Koninkrijk de unie verlaat. Beeld AP

Via een videoverbinding zullen Michel Barnier, hersteld van het coronavirus, en zijn Britse tegenspeler David Frost, hersteld van corona-achtige symptomen, verdergaan waar ze twee maanden geleden gebleven waren: het werken aan een concept-handelsovereenkomst. Reeds in juni moet er iets op tafel liggen. Er was al weinig tijd, maar dankzij de pandemie lijkt deze opgave al helemaal onmogelijk. De Britten hebben gezegd dat er op 31 december hoe dan ook een einde komt aan de overgangsperiode, of er nu een vrijhandelsakkoord ligt of niet.

Zelfs tijdens de coronacrisis lieten de Britten zien dat het menens is. De regering-Johnson koos er in maart voor om niet deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen die Brussel had geregeld. ‘We zijn niet langer lid’ en ‘We regelen het zelf wel’, klonk het in Londen, maar na een opzienbarende ommekeer beweerde de Britse minister van Volksgezondheid nooit te zijn uitgenodigd om deel te nemen en dat er een bevestigingsmail niet aangekomen moet zijn. Chaos en verwarring alom.

Een eigen koers hebben de Britten zeker proberen te varen. In plaats van samen te werken met de EU klopte Johnson aan bij de stofzuigerkoning en brexiteer James Dyson, die heeft beloofd beademingsmachines te gaan maken. Tevens maakte Donald Trump bekend dat Johnson bij hem had gebedeld om zulke apparatuur. Met de beschermingskledij wil het ook niet opschieten. Britse bedrijven die gezichtsmaskers en soortgelijke spullen maken, exporteren nu naar Europese landen, nadat de regering-Johnson geen interesse zou hebben getoond.

Voor eurogezinde Britten wekt de hapsnap-manier waarop de Britse regering de coronacrisis tot nu toe heeft behandeld weinig vertrouwen met betrekking tot het Brexitdossier. Johnsons starthouding riekte naar Brits exceptionalisme, het idee dat het eiland een baken zou zijn in de pandemie. Dat maakte ruim een maand later plaats voor paniek, helemaal toen hij zelf ziek werd. Nu dreigt het Verenigd Koninkrijk de zieke man van Europa te worden, terwijl landen als Duitsland, Oostenrijk en Zweden minder gehavend uit de coronacrisis lijken te komen.

Ondertussen heeft ook de Europese Unie kennis gemaakt met de realiteit. Grensbarrières werden opgetrokken, terwijl oude en nieuwe breuklijnen zichtbaar werden. Van Europese eenheid was geen sprake, constateerden de brexiteers zelfgenoegzaam. Aan de andere kant zal er in Brussel gegniffeld zijn toen vorige week bekend werd dat de Britten honderden Roemeense seizoenswerkers lieten invliegen om de voorjaarsoogst te redden. De crisis heeft ook aangetoond hoe belangrijk de bijdrage van EU-burgers is in de Britse zorg. Johnson heeft dat zelf mogen ervaren.

Zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk heeft door het virus een enorme economische schade opgelopen en historische schulden opgebouwd. Dat kan gevolgen hebben voor het verdere verloop van de Brexit-onderhandelingen, met name waar het gaat om het wel of niet voorkomen van een akkoordloos vertrek. Beide partijen kunnen nader tot elkaar komen om de economische schade niet verder te vergroten, maar evengoed kunnen ze oordelen dat de schade al zo groot is dat een No Deal weinig verschil meer uitmaakt.

Gezien de ontwikkeling in de voorbije periode is de kans op het laatste groter.