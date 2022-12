Brengt aanpak Mariëtte Hamer van seksueel grensoverschrijdend gedrag het debat wel op gang?

Mariëtte Hamer Beeld Jiri Büller

Drie jaar, zoveel tijd heeft Mariëtte Hamer gekregen van het kabinet voor een ‘cultuurverandering’. Na de onthullingen begin dit jaar over machtsmisbruik bij Ajax en The Voice of Holland, wilde de regering duidelijk maken dat het nu menens is met de strijd tegen seksueel geweld. Voormalig PvdA-politicus Hamer werd in april aangesteld als onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Nu ze een halfjaar onderweg is, kwam Hamer deze week met een eerste publicatie. In een ‘impactoverzicht’ van vijf pagina’s beschrijft ze wat ze onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaat, somt ze cijfers op over hoe vaak het voorkomt en benoemt ze gevolgen voor slachtoffers.

Dat de opdracht die ze heeft aanvaard een taaie is, lijkt ze zich te realiseren. ‘Over drie jaar zijn we er nog niet, maar kijken we niet meer weg, zien we elkaar, zijn we overal in gesprek over hoe we met elkaar om willen gaan en durven we elkaar hierop aan te spreken’, beschrijft ze haar doelstelling.

Rol van de omstander

Deskundigen vinden het nuttig dat Hamer de rol van de omstander benoemt. ‘Je zou willen dat het makkelijker wordt om elkaar aan te spreken, zoals het inmiddels ook normaal is om er iets van te zeggen als je last hebt van sigarettenrook of als iemand zijn picknickrommel achterlaat in het bos’, zegt advocaat Richard Korver, voorzitter van de vereniging van advocaten voor gewelds- en zedenslachtoffers Langzs. ‘Zo zou het ook normaal moeten zijn om die ene oom aan te spreken die zijn handjes iets te veel laat zweven. Maar dat vinden we nog lastig.’

De grote vraag die in Hamers publicatie blijft hangen: hoe maak je het voor omstanders en slachtoffers makkelijker om seksueel grensoverschrijdend gedrag te benoemen?

‘Als dit het resultaat is van een halfjaar werk, dan denk ik: waar wachten we op?’, zegt Karin Bosman. Ze schreef een boek over haar eigen ervaring met seksuele intimidatie op de werkvloer en leidt inmiddels een adviesbureau. ‘Het huis staat in brand, de voorbeelden van misstanden vliegen ons om de oren. Waar nu behoefte aan is, en daar had je gisteren mee kunnen beginnen, is het delen van onafhankelijke en op de doelgroep gerichte informatie, met praktische voorbeelden waar leidinggevenden direct iets mee kunnen.’

Geen protocollen maar storytelling

Volgens Bosman zit niemand te wachten op ‘nog meer protocollen’. ‘Je kunt veel beter gebruik maken van storytelling.’ Ze noemt als voorbeeld de documentaire Belaagd, vrijdagavond te zien op NPO2. ‘Daarin vertelt een serveerster hoe ze zich met een dienblad door drukke mensenmassa’s moet wurmen, met haar armen in de lucht. Sommige mannen zien dat als een vrijbrief om haar te betasten. Dat is een concreet, praktisch probleem, heel herkenbaar voor werknemers in de horeca. Over zo’n fragment kun je als cafébaas heel laagdrempelig in gesprek gaan met je personeel. Vervolgens kun je samen oplossingen bedenken om die situaties te voorkomen.’

Regeringscommissaris Hamer maakt een onderscheid tussen ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ (iedere seksuele benadering die over de grens van de ontvanger gaat) en ‘seksueel normoverschrijdend gedrag’ (seksueel getint gedrag dat over een gezamenlijke norm gaat, waarbij Hamer graag zou zien dat er in organisaties wordt gediscussieerd over wat die norm dan precies is).

Over dit onderscheid zijn Bosman en Korver niet enthousiast. ‘Verwarrend’, zegt Bosman. ‘Als je bijvoorbeeld door iemand op je werk ongewenst bent aangeraakt, dan voel je je tot in je botten vernederd. Dat bespreken, is al zó moeilijk. Als je dan eerst moet checken of zoiets wel of niet binnen de gezamenlijke norm past, dan geef je iemand een extra reden om de kaken op elkaar te houden.’

Korver vindt dat Hamer ten onrechte de suggestie wekt dat er grote onduidelijkheid is over wat wel en niet kan. ‘Het lijkt alsof ze meent dat we als samenleving nog moeten gaan zitten dimdammen of het normaal is dat je een vrouw op straat naroept met ‘hoer’. Mensen weten heus wat ongewenst is, maar er is een groep mannen die daar gewoon lak aan heeft. Het is ook ongewenst om een pakje kauwgom te stelen, toch wordt er nog steeds gejat. Dus moet je het veel moeilijker maken om dat gedrag te vertonen. Dat wordt pas moeilijker als er een grote kans is dat je door je omgeving wordt aangesproken als je je misdraagt.’

Daarbij zou het helpen, denkt de advocaat, als er meer aandacht komt voor de gevolgen voor slachtoffers. ‘Als je weet wat de impact is op vrouwen die dit meemaken, zul je eerder gemotiveerd zijn iets te zeggen van misdragingen.’

‘Monster in de bek kijken’

Klinisch psycholoog Iva Bicanic, directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld, ziet daarbij nog een grote hobbel: we willen het niet weten. ‘Seksueel misbruik is niet ver weg, maar dichtbij. De mensen die het doen, zijn gewone mensen uit onze familie- en vriendenkring. Ik vind het goed dat er veel aandacht is gekomen voor dit onderwerp na The Voice en Ajax. Dat zijn de verhalen die onze aandacht grijpen. Maar dat gaat allemaal over de werkvloer, over situaties die zich in het zicht afspelen. Dat is ernstig, maar het leidt tegelijkertijd af van waar seksueel misbruik de grootste ravage aanricht: binnen families, achter de voordeur. Als je een fijn leven hebt, je bent gezond en hebt vrienden, en je wordt op je werk betast door je baas, dan is de kans groot dat je dit trauma kunt verwerken. Maar als je van je 4de tot je 8ste wordt misbruikt door je stiefvader, dan is je veilige basis weggeslagen. Dat heeft gevolgen voor je vertrouwen en relaties.’

Over die laatste categorie slachtoffers wordt nauwelijks gesproken, en ook in het document dat Hamer nu publiceert, lijkt structureel misbruik binnenshuis de olifant in de kamer. ‘De gedachte dat de dader iemand kan zijn in je familie, de oppas, of een buurman, daar wil je liever niet bij stilstaan’, zegt Bicanic. ‘Omdat je dan je eigen kwetsbaarheid moet onderkennen. Toch moeten we dat monster in de bek kijken.’

Bicanic is niettemin hoopvol dat het taboe op praten over misbruik langzaam verdwijnt. ‘We kunnen nu met zijn allen op Hamer hameren, maar ik zie het ook als een proces in de tijd. Vijftig jaar geleden stond in de studieboeken nog dat incest 1 op de miljoen vrouwen overkwam. In dit document wordt nu al erkend dat 1 op de 2 vrouwen seksueel geweld overkomt, dat ook mannen soms slachtoffer zijn. Langzaam gaan onze oogkleppen af.’