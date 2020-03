Breien op YouTube en honden uitlaten voor ouderen: zo verdrijven Nederlanders de verveling

Nana Seijlhouwer geeft breicursussen op YouTube. Beeld Nana Seijlhouwer

Nana Seijlhouwer (53), Castricum

‘Ik geef workshops over breien en over het maken van breipatronen. Daarin is een heel grote gemeenschap in Nederland geïnteresseerd. Nu vanwege het coronavirus niet iedereen naar de workshops kan komen, kreeg ik de vraag of ik op YouTube meer tutorials kan geven.

‘Mensen zeiden zich op dit moment te pletter te vervelen thuis. Tijdens mijn tutorials kunnen mensen inloggen en commentaar geven of vragen stellen. Voor zondagavond geef ik een tutorial over het maken van lapjes met allemaal verschillende steken en technieken.

‘Vervolgens gaan we er in een Facebookgroepje over doorpraten. Het is de bedoeling dat van die zelfgemaakte lapjes een deken wordt samengesteld. We gaan hier net zo lang mee door totdat het coronavirus voorbij is. Daarna hoop ik dat we weer bij elkaar kunnen komen om ons werk te bespreken en om lapjes uit te wisselen. Ik vraag maar een tientje voor het meedoen, met dat geld kan ik mensen zeker een paar maanden wat afleiding bieden.’

Jos Joosten vond tijd voor het nagaan van een oud familiegerucht over het huis van zijn vader. Beeld Jos Joosten

Jos Joosten (55), hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde

‘Dit was de ideale gelegenheid om mij in alle rust met wat irrelevante dingen bezig te houden. Daarom ben ik gaan bladeren in oude woningkaarten van de gemeente Nijmegen om uit te zoeken of het familiegerucht klopt dat de woning die mijn vader in 1971 kocht vroeger werd bewoond door Gertrud Verscheure, de vrouw van de schrijver Godfried Bomans.

‘En wat bleek? Het klopt. Of Godfried Bomans er zelf ook gewoond heeft, is niet duidelijk. Op het adreskaart staat zijn naam vermeld, maar voor zover ik weet is Bomans er kort na zijn huwelijk met Gertrud de nodige maanden vandoor gegaan.

‘Ik weet wel dat de moeder van Gertrud ook in dit huis heeft gewoond en er Erik of het klein insectenboek, een bekend boek van Bomans, in het Duits heeft vertaald. Mijn broer woont nog altijd in de woning. Ik heb hem meteen geappt over mijn ontdekking. ‘

Sanne van Deelen meldde zich via Facebook aan voor #coronahulp. Beeld Sanne van Deelen

Sanne van Deelen (39), Nijmegen

‘Ik zit nu in de auto en heb net de hond uitgelaten van een 77-jarige mevrouw die vanwege het coronavirus niet meer buiten de deur durft te komen. Ze heet Rita, haar achternaam weet ik niet. Ze kwam mij op het spoor via Facebook, waar ik mij had aangemeld voor #coronahulp. Ik heb de tijd hiervoor, dus waarom niet?

‘Ik hoor trouwens net dat alle scholen dichtgaan. Dat wordt nog wat met die twee energieke kinderen bij ons in huis. Een vriendin stuurde mij al eerder een linkje naar een artikel over wat te doen met je kinderen in tijden van corona. We hebben bordspellen, een PlayStation.

‘We zijn ook van plan om lekker veel te bewegen in huis om fit te blijven. Ik moet sowieso aan mijn tienduizend stappen per dag zien te komen. En ik heb net een nieuw boek gekocht waarin ik lekker kan beginnen. De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.’