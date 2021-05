‘Brede welvaart’ blijft ondanks corona op peil – maar welzijn is niet gelijk verdeeld, ziet CBS

Een park in de buurt van Nijmegen. Het overschot van stikstof is in Nederlands het hoogst van de 19 landen die daar cijfers over publiceren. Beeld NurPhoto via Getty Images

Het CBS presenteert de Monitor Brede Welvaart op verzoek van het kabinet elk jaar op ‘gehaktdag’, de derde woensdag in mei waarop ministeries verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid. Het CBS kijkt naar de kwaliteit van leven – niet naar de economische groei – en naar welke druk het streven naar welvaart legt op volgende generaties en op mensen in andere landen.

Met de natuur gaat het daarbij niet goed – bijna de helft van de peilers laat een dalende trend zien waardoor ingeteerd wordt op de toekomst. Naar Europese maatstaven is de staat van de Nederlandse natuur en de biodiversiteit niet goed, meldt het CBS. Daarnaast behoort het percentage natuur en bosgebieden in Nederland tot de laagste in Europa. Het overschot stikstof per hectare cultuurgrond is het hoogste van alle negentien EU-landen die hierover cijfers hebben.

Nederland legt niet alleen grote druk op de eigen natuur, ook het beslag op grondstoffen elders is groot. De invoer van biomassa en metalen uit ontwikkelingslanden is toegenomen. Nederland importeert in vergelijking met andere landen relatief veel natuurlijke hulpbronnen.

De slechte score op natuurgebied is ook terug te zien in de stand van zaken rond de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's, duurzaamheidsdoelen) voor 2030 van de Verenigde Naties. Volgens het CBS blijft Nederland in vergelijking met andere Europese landen achter op het punt klimaatactie. Bij betaalbare en duurzame energie is Nederland inmiddels opgeschoven van de achterhoede naar de middenmoot.

Stijgend vertrouwen in instituties

Door corona overleden vorig jaar zo’n 20 duizend mensen, zat de economie in het slop en kelderde de consumptie. Voor het eerst sinds jaren nam de tevredenheid met het leven ook af. Maar toch steeg op veel terreinen de brede welvaart, stelt het CBS. De tevredenheid met het werk en de vrije tijd namen met het thuiswerken toe, net als het besteedbaar inkomen, mede met dank aan de overheidssteun. Ook het opleidingsniveau en het vertrouwen in instituties zoals de Tweede Kamer steeg, met zelfs het sterkste percentage sinds 2013. De sociale contacten met familie, vrienden en buren namen wel af, maar die trend is zonder corona al langer aan de gang, aldus het CBS.

De Rabobank en de Universiteit Utrecht stelden eind maart al dat de schade van de coronacrisis voor de brede welvaart vooralsnog beperkt lijkt. De onderzoekers waarschuwden daarbij niet te vroeg te juichen. Bij eerdere crises bleef het welzijn in de beginfase ook redelijk overeind, om vervolgens alsnog harde klappen te krijgen. Bij de kredietcrisis van 2008 bleek bovendien dat het herstel ook langer duurt. De economie begon na een diepe dip in 2010 alweer te groeien en bereikte in 2016 het pre-crisisniveau. De brede welvaart bleef tot 2013 teruglopen, om pas in 2018 weer het oude niveau te bereiken. Om herhaling te voorkomen riepen de onderzoekers beleidsmakers op om nu niet alleen naar de economische groei te kijken, maar ook naar de brede welvaart. Volgens de Rabobank moet het takenpakket van de minister van Economische Zaken uitgebreid worden met een portefeuille brede welvaart.

Ongelijke verdeling

Die brede welvaart is niet gelijk over het land verdeeld, blijkt uit de woensdag gepresenteerde Monitor Brede Welvaart van het CBS. Vooral laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bereiken een lager niveau van brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond juist een hoger niveau. De coronacrisis lijkt vooralsnog weinig effect gehad te hebben op deze verdeling, zegt het CBS. Hoogopgeleiden scoorden op tien van de zeventien indicatoren hoger dan gemiddeld, zoals tevredenheid met het eigen leven en de eigen gezondheid.

Laagopgeleiden scoren op twee punten bovengemiddeld: tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd en het ervaren van milieuoverlast in de woonomgeving. Mensen met een niet-westerse achtergrond komen, net als in 2019, op geen enkele indicator bovengemiddeld uit. Mensen uit deze groep zijn relatief vaker laagopgeleid. Het (hoogst behaalde) onderwijsniveau is het belangrijkste punt voor hoge of juist lage scores op indicatoren, zegt het CBS.