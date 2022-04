Brede steun in Duitse Bondsdag voor levering zware wapens aan Oekraïne, na lang treuzelen regering

Betogers liggen op de grond bij het kantoor van bondskanselier Olaf Scholz tijdens een demonstratie om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. Beeld Kay Nietfeld / AP

De Bondsdag, het Duitse parlement, heeft donderdag met grote meerderheid de regering opgeroepen om wapenleveranties aan Oekraïne ‘waar mogelijk te versnellen, en daarbij de levering van zware en complexe wapensystemen uit te breiden, bijvoorbeeld via derde landen’. De stemming was een gezamenlijk initiatief van de regeringspartijen en de christen-democratische CDU, tegenwoordig de grootste oppositiepartij. Daarmee spreekt het Duitse politieke midden zich vrijwel eensgezind uit voor een nieuw hoofdstuk in de Duitse militaire steun aan Oekraïne.

De motie werd ondersteund door 586 van de 736 afgevaardigden en geeft politiek momentum aan een ontwikkeling die de afgelopen dagen op gang kwam. Alleen Die Linke en de radicaal-rechtse AfD stemden tegen. Duitsland levert traditioneel geen wapens aan actieve conflicten, naar eigen zeggen om ‘historische redenen’, maar brak aan het begin van de oorlog in Oekraïne met die gewoonte. Sindsdien gingen duizenden antitankwapens en luchtafweerraketten naar Oekraïne. Dat was een historische ommekeer in het Duitse buitenland- en veiligheidsbeleid.

Nu Rusland zich richt op de verovering van grote gebieden in het oosten van Oekraïne, in plaats van op steden als Kyiv, dreigt een langdurig conflict in open terrein. Om zich daar te kunnen verdedigen heeft Oekraïne zwaardere wapens nodig: artillerie, pantservoertuigen, zware luchtafweersystemen. Waar andere landen die systemen beginnen te leveren, bleek Duitsland opnieuw huiverig; en daardoor werd het opnieuw mikpunt van felle kritiek uit binnen- en buitenland.

‘Gaten’ opvullen

De afgelopen dagen draaide Berlijn bij. Duitsland heeft onder meer beloofd vijftig zware mobiele luchtafweersystemen te leveren, zogeheten Gepard-systemen. Ook gaat Duitsland Oekraïense militairen trainen in het gebruik van pantserhouwitsers, de zwaarste artilleriesystemen die er zijn, en daarvoor munitie leveren. Tot slot intensiveert Duitsland wat het ‘circulaire uitwisseling’ noemt. Daarbij leveren Oost-Europese landen, zoals Tsjechië en Slowakije, wapensystemen uit de Sovjet-tijd aan het Oekraïense leger, dat met die systemen bekend is en ze snel in kan zetten. Duitsland voorziet de gevers dan van nieuwe, modernere systemen om de gaten in hun eigen defensie weer op te vullen.

‘De stemming in de Bondsdag is vooral een politiek signaal aan Oekraïne: meer Duitse hulp is onderweg’, zegt Marcel Dirsus, politiek analist aan het Instituut voor Veiligheidsstudies van de Universiteit van Kiel. ‘Tot nu toe hield de regering de mogelijkheid open om terug te krabbelen. Duitsland beweegt duidelijk in de richting van meer steun voor Oekraïne, zij het kruipend.’